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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

3個月5大型槍擊案39死 追平1966年紀錄

編譯柯立偉／綜合12日電
印地安納州聯邦快遞配貨中心4月18日槍案發生後，附近居民和員工哀悼死者，也為傷者祈福。(Getty Images)
印地安納州聯邦快遞配貨中心4月18日槍案發生後，附近居民和員工哀悼死者，也為傷者祈福。(Getty Images)

過去三個月以來，正當美國各地受惠於疫苗普及而漸漸復甦重開之際，重大槍擊案頻傳，從3月至5月間已至少有五起超過四人死亡的槍案，使近三個月的平均槍案數追平1966年的紀錄；從3月16日亞特蘭大按摩店槍擊案開始，美國經歷科羅拉多圓石市超商槍案、南加州橙市(Orange City)優諾菲辦公大樓(Unified Home)槍案、印地安納州聯邦快遞配貨中心槍案，以及加州灣區輕軌電車工寮槍擊案，共造成39人死亡。

相關執法部門與威脅評估專家表示，近來大量出現槍案背後的原因，可能與因疫情減緩，許多人重回公共場所聚集有關。由於經歷將近一年的封城生活，讓一些心理健康較脆弱的民眾瀕臨崩潰，從而到人口聚集區犯下槍擊案宣洩。

北加州犯罪情蒐中心主任申納(Mike Sena)表示：「很多人在過去一年中因為封城在家無事可做，現在解封之後，只要一點點的動力，就可能把部分民眾推向暴力。」

此外，也有專家認為，第一起槍擊案之後的其他槍案，有可能是模仿效應的結果。2015年時就有學者發現，一起槍案發生後的13天內，再度發生更多槍案的機率顯著上升。

除了槍手本身的心理因素，政府部門能否確實掌握情資也是阻止槍案發生的關鍵因素；前述四起槍案中的兩起犯案者本就已經在聯邦政府的高風險名單上，但州政府卻渾然不知；例如加州灣區輕軌電車工寮槍案犯人卡西迪(Samuel Cassidy)，2016年時就曾被海關官員在行李中搜到關於恐怖主義的書籍，以及一本寫著他多痛恨輕軌電車公司的日記。

印州聯邦快遞配貨中心槍案兇手霍歐(Brandon Hole)，也曾在2020年3月被其母親通報有意計畫藉警察之手自殺。如果聯邦與各州政府更透明地分享情資，這些憾事都有機會避免。

印地安納州聯邦快遞配貨中心4月18日槍案發生後，一名罹難者家屬在親友攙扶下，哀悼...
印地安納州聯邦快遞配貨中心4月18日槍案發生後，一名罹難者家屬在親友攙扶下，哀悼死者。(Getty Images)

槍擊 加州 美國

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