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血腥周末 芝加哥、奧斯汀、沙瓦納等3城槍擊奪3命

記者胡玉立／綜合報導
德州奧斯汀酒吧和現場音樂表演場所林立的市中心12日凌晨響槍聲，至少14 人受傷；12日下午現場仍血跡片片。(美聯社)
德州奧斯汀酒吧和現場音樂表演場所林立的市中心12日凌晨響槍聲，至少14 人受傷；12日下午現場仍血跡片片。(美聯社)

芝加哥、德州奧斯汀、喬治亞州沙瓦納等大城市周末治安不靖，11、12日均發生大規模槍擊事件，至少奪走三條性命，超過40人受傷。

芝加哥警方表示，連續兩天在芝加哥發生的多起槍擊案，至少造成兩人死亡、19人受傷；德州首府奧斯汀市中心12日凌晨則發生疑似兩方爭執後的隨機槍擊案，至少14人受傷，其中兩人傷勢嚴重，兩名男性嫌犯在逃。

沙瓦納11日晚間發生的槍案則造成一名20歲青年喪生，受傷的八人中則包括一名18個月大的嬰兒，以及一名13歲的兒童。

最新數據顯示，新冠肺炎疫情期間，槍枝暴力程度變得更嚴重，根據槍枝暴力檔案館(Gun Violence Archive)數據，槍枝暴力在去年導致近2萬人死亡，此數字是20年來最多的一年；有線電視新聞網(CNN)12日也引用槍枝暴力檔案館的統計報導，今年至今全美已發生了宗至少四人在事件中受傷或死亡的大型槍擊案；部分官員擔心，隨著國人重啟疫後生活，今夏暴力犯罪的增加，可能會帶來安全問題。

芝加哥警方表示，12日凌晨2點多，當一群人走在南草原大道7500街區人行道時，有兩名槍手靠近並開槍；一名29歲女子腹部和左膝中槍，送往芝加哥大學醫學中心後宣布不治。其他中槍受傷的九人分別送往地方醫院，傷勢均屬穩定。

另一起11日晚近9點發生的致命槍擊案，有一名20歲女子中槍身亡；受害女子當時和男友坐在一輛汽車內，有人徒步走近並在開槍前大喊幫派口號，女子頸部和左手中槍，送醫後死亡。

芝加哥警方表示，11日下午3點半至12日上午10點20分，另外還有九起槍擊案，至少造成10人中槍受傷；他們在送醫救治後，一人情況危急，其他人傷勢均屬穩定。目前無人因任何槍擊案而遭拘留，警方正對所有案件展開調查。

而在奧斯汀，警方表示，12日凌晨發生的槍擊案地點，就在奧斯汀市中心第六街，那裡酒吧和現場音樂表演場所林立，禁止車輛通行，槍手似乎是在爭執後，朝人群任意開槍，槍響後人群四散，至少14人受傷，兩人情況危急。

奧斯汀代表警察局長約查肯(Joseph Chacon)12日下午表示，「大多數受害者都是無辜的旁觀者。」兩名男性嫌犯仍在逃，動機尚不清楚。

奧斯汀警方表示，第一聲槍聲發生在12日凌晨1點24分左右，當時可能有數萬人聚集，群眾密集程度接近「疫情前」水平，控制現場非常困難。

奧斯汀市長艾德勒(Steve Adler)感謝地方當局的努力辦案，同時指槍擊案反映全國暴力事件增加。他在推特發文表示，「隨著我們擺脫疫情，地方槍枝暴力上升，正是全國槍枝暴力令人不安上升的其中一部分。」

喬治亞州沙瓦納市警局長閔特(Roy Minter，中)12日舉行記者會，說明11...
喬治亞州沙瓦納市警局長閔特(Roy Minter，中)12日舉行記者會，說明11日晚間發生的槍案調查進度。(美聯社)

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