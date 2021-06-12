打擊高層性騷擾 FBI設舉報熱線

聯邦調查局副局長阿巴特表示，該局認真對待內部性騷擾問題，已成立全天候舉報熱線、採取更多措施支持被害者，也將對犯下不當性行為的幹員採取更強硬立場。(美聯社)

面對#MeToo運動風潮持續擴散，遭爆料指控局內高層有性侵 行為的聯邦調查局(FBI )表示，他們正認真對待內部性騷擾 問題，已成立全天候舉報熱線、採取更多措施支持被害者，也將對犯下不當性行為的幹員採取更強硬立場。

美聯社去年報導FBI高層官員被控犯下一連串性侵犯和騷擾行為，即便指控獲證實，這些官員仍得以逃避紀律處分，很快調任或退休且仍享有全額福利。

FBI副局長阿巴特(Paul Abbate)向美聯社表示，FBI正發出有史以來最強烈的訊息，那些試圖從事不當性行為的員工應該覺得害怕，要是他們膽敢這麼做，「我們鐵定會找上他們。」

阿巴特說：「這是一次強而有力的轉變，我們是認真的。上頭已經交代，犯下此類不當行為的人不屬於聯邦調查局，他們不該再去監管其他人。」

FBI採取的措施包括成立全天候舉報熱線集中處理濫行舉報，由高層管理者組成工作小組審查有關性騷擾和支援受害者的相關政策與程序，更快採取行動調查指控，將有不當行為的員工解僱或至少降級，確保他們無法進入管理階層。

不過，倡議人士對FBI是否真的已在改變，持懷疑態度。他們認為這些變化早就該出現才對，懷疑這些措施的影響力能持續多久。

前FBI幹員特納(Jane Turner)是1983年被任命為FBI常駐機構負責人的首位女性，她表示，「人人都歷經過這一切，包括軍隊在內，而且當局全都成功脫身，直到FBI把這些人指控出來、讓他們坐牢或趕出FBI為止。在沒有人說你不能這樣做之前，它不會停止。這需要徹底的文化轉變。」

FBI約有3萬5000名員工，官員堅稱，性行為不端指控情況很少。但美聯社去年調查發現，幾名FBI高層官員被控性行為不端獲證實之後，逃掉紀律處分，悄悄轉任或退休並獲全額福利。