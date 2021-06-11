我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

價值20萬藍寶堅尼休旅車被偷 車主騎摩托車追賊

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州邁阿密海灘的男子桑德爾，日前目睹自己價值近20萬元的藍寶堅尼休旅車Lamborghini Urus被一名少年開走，急忙跳上小型摩托車追逐，終於在警方協助下順利把車找回。(MSVN電視台截圖)
佛羅里達州邁阿密海灘的男子桑德爾，日前目睹自己價值近20萬元的藍寶堅尼休旅車Lamborghini Urus被一名少年開走，急忙跳上小型摩托車追逐，終於在警方協助下順利把車找回。(MSVN電視台截圖)

佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)的一名男子，8日晚間目睹自己價值近20萬元的藍寶堅尼休旅車Lamborghini Urus，被一名陌生青少年開走，急忙跳上小型摩托車(scooter)緊追不捨，飛車追逐經過幾條街後，終於在警方協助下順利把車找回；目擊民眾指出，偷車青少年自稱年僅14歲。

藍寶堅尼車主桑德爾(Chris Sander)接受佛州地方電視台WSVN-TV訪問時說，8日晚間發生的事件，令人永生難忘；他說，當時在家突然聽到車子啟動的聲音，轉頭一看，竟有人把車子開走。

桑德爾表示，當時立刻騎上摩托車追趕；媒體報導，竊車賊把車開走後，在距離桑德爾住家不遠的地點停下。目擊者卡林尼(Andrew Kalinine)說，事發當時正在自家陽台，看到一名青少年把休旅車在人行道旁停好後，走下車說：「我剛剛偷了這輛藍寶堅尼。」卡林尼說，這名青少年當時還說，並沒有駕照，其實也不會開車。

卡林尼接受訪問時說，不確定青少年身上是否有武器，也不知道這名青少年是否精神異常，「但我繼續跟他對話，設法讓他保持冷靜」。卡林尼說，青少年詢問如今出事了應該怎麼辦，並說「我才14歲，我不知道應該怎麼辦」。

報導指出，社區監視器拍到青少年把休旅車停好並跑下車的畫面。監視器也拍到青少年被邁阿密海灘警察局員警押入警車後座。

警方並未公布這名青少年姓名，僅表示青少年尚未成年。

後來順利把車開回家的桑德爾表示，推測青少年是從車庫拿到鑰匙，才有辦法把車開走。他說：「坦白說，我完全不敢相信竟然發生這種事，不過感謝上帝有警察來幫忙。」

休旅 警察 駕照

上一則

旅行安全建議更新 以、星降為低風險

下一則

基石XL油管計畫壽終正寢 加國亞省10億元成泡影

延伸閱讀

拍電影？20萬藍寶堅尼休旅車被偷 他狂飆摩托車追賊

拍電影？20萬藍寶堅尼休旅車被偷 他狂飆摩托車追賊
價值20萬藍寶堅尼休旅車被偷 車主飆摩托車逮竊賊

價值20萬藍寶堅尼休旅車被偷 車主飆摩托車逮竊賊
南加長堤高速路 機車男遭貨車輾斃

南加長堤高速路 機車男遭貨車輾斃
疫情後富人掏卡消費 全球豪華車訂單衝新高

疫情後富人掏卡消費 全球豪華車訂單衝新高

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏