「你中獎了」 民眾去年被詐騙2.27億元

商業信譽局(BBB)公布的報告指出，2020年美國人因遭詐騙 損失的金額高達2億2700萬元，詐騙手法包括偽造的抽獎活動、獎品和樂透；當局表示，儘管去年接獲詐騙相關的投訴案件量減少，但和2019年比，民眾整體損失的金額卻增加33%。

商業信譽局調查員貝克(Steve Baker)說，大多詐欺 犯都是專業人士，而且犯罪規模恐怕有如企業組織般龐大；貝克指出，詐欺犯幾乎每天都會和被害人通話以博取信任，並試圖隔絕他們與親友的聯繫，常見的詐欺管道包含信件、簡訊、電子郵件和社群媒體 。

凱西·查普曼(Kathy Chapman)正是一名詐騙受害者的家屬，她向哥倫比亞廣播公司(CBS News)表示：「我從沒想過我父親竟然如此容易受騙，這讓我嚇壞了。」

查普曼的父親在今年1月接獲一通聲稱來自直銷公司Publishers Clearing House的電話，告訴他不僅抽中250萬元大獎、一只純金製的獎章、還有一輛全新的BMW汽車；電話中的人告訴查普曼的父親，他唯一需要做的就是支付稅金和手續費。

查普曼的父親立刻到各大銀行提領數千元現金，這項不尋常的舉動引起警方的注意，並隨即通知查普曼，但為時已晚；查普曼的父親總共交給詐欺犯7萬2000元的現金，她說：「我到現在還是非常憤怒，我爸爸沒有傷害過任何人，他的一生都在努力工作，卻被有心人士給利用了。」

假冒為Publishers Clearing House的電子郵件中，除了有中獎人的照片，假冒的委員會主席也會寫下一些不實的內容。

Publishers Clearing House的員工歐文(Chris Irving)表示：「如果你收到任何電子郵件、電話或信件告訴你，你中獎了但需要付錢，那都是假的。」