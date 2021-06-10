冒充川普兒子向川粉募款 22歲男恐囚22年

22歲賓州男子霍爾在網路成立假帳號，冒充前總統川普的么兒拜倫‧川普(圖右)向支持者募款，數百名川粉因此受騙，霍爾以電匯詐騙等罪名被起訴。(Getty Images)

根據法院紀錄，一名22歲賓州 男子在網路成立假帳號，冒充前總統川普 的弟弟羅伯特‧川普(Robert S.Trump)以及川普么兒拜倫‧川普(Barron Trump)向支持者募款，數百名川粉因此受騙；他遭到聯邦檢察官 以電匯詐騙(wire fraud)、加重身分竊盜罪(aggravated identity theft)起訴，最高面臨22年監禁。

住在賓州米卡尼斯柏格(Mechanicsburg)的22歲男子霍爾(Joshua Hall)8日被捕後，在賓州中區美國聯邦區域法院出庭，法官裁定以2萬5000元交保。

檢察官向法院指出，霍爾冒充川普家人在網路上向川粉募款，聲稱「同性戀者為川普發聲」(Gay Voices for Trump)募款所得將做為政治組織運作經費，實際上得手款項則做為個人花費；檢方調查發現，這個組織並不存在，但霍爾總共募得7300元。

擔任送餐快遞員的霍爾甚至還冒充川普二姊伊莉莎白‧川普‧葛拉(Elizabeth Trump Grau)的推特假帳號發文，川普在去年11月底也受騙，親自回應寫道：「謝謝妳，伊莉莎白」。

法院紀錄顯示，霍爾從2019年9月便開始冒名募款，直到2020年12月為止，聲稱募款是為了替川普尋求連任。

檢方指出，霍爾擅用川普家人照片及姓名開闢社群網站帳號，在網路上計獲得10萬多名追蹤粉絲；霍爾還開帳號冒充前白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)。

另一方面，曼哈頓聯邦法院紀錄顯示，霍爾冒名募款在2020年7月變本加厲，透過雲端募款網站聲稱將為川普舉辦造勢活動，並販賣相關商品。