加州「路怒」槍殺六歲童 逃亡2嫌落網 一為台移民女
涉嫌因「路怒」(road rage)鬥氣開車，5月21日在加州高速公開槍，導致六歲男童中彈死亡的兩名嫌犯，在逃亡超過兩周後，6日在加州柯斯塔梅沙(Costa Mesa)同居住所外雙雙被捕，7日過堂保設為一百萬元。
警方表示，涉嫌開槍的嫌犯是24歲埃里茲(Marcus Anthony Eriz)，23歲華裔女友李溫妮(Wynne Lee，音譯)則在當時駕車。
根據監獄紀錄，李溫妮的職業登記欄為「無業」。另據媒體報導，李溫妮從小在聖蓋博谷(San Gabriel Valley)長大，父母為來自台灣的移民。
埃里茲與李溫妮被捕後押於橘郡監獄，法官裁定兩人各自保釋金均為100萬元。埃里森與李溫妮8日10時將在加州橘郡法院(Orange County Court)首次出庭應訊。
加州橘郡(Orange County)檢察官史皮特茲爾(Todd Spitzer)7日在記者會上表示，作案槍枝以及埃里茲及李溫妮案發當時使用的車輛，均已被檢警尋獲，尋獲地點並不是兩人被捕之處。
根據媒體報導，職業為汽車修理廠工人的埃里茲，但工廠老板則稱埃里茲在今年1月就離開。社群媒體帳號有著許多展示埃里茲的槍枝以及開槍射擊的照片與視頻。
5月21日發生於加州55號公路的這起路怒槍擊事件，埃里茲朝婦人喬安娜‧庫魯南(Joanna Cloonan)駕駛的車尾開槍，庫魯南六歲兒子李奧斯(Aiden Leos)原本要去幼稚園的上學途中，卻中槍喪命車上後座。此案經社群媒體傳播後，引發全美憤怒，警方下令通緝，並請加州全州協助緝拿。
加州公路巡警(California Highway Patrol)先前指出，埃里茲與李溫妮可能都將面臨謀殺罪起訴。史皮特茲爾在記者會上則說，埃里森與李溫妮可能面臨不同罪名起訴。根據媒體報導，埃里茲與李溫妮都沒有重罪前科。
位於可羅納(Corona)的「白金衝撞」(Platinum Collision)汽車修理廠負責人接受加州地方電視台ABC7訪問時說，埃里茲從今年1月便已離職。
警方官員對媒體透露，埃里茲與李溫妮落網之前，已經遭到警方監控。
警方表示，男童在公路遭槍擊身亡消息傳出後，警方便接到社會大眾提供大量線索。至於槍手作案逃逸的2018年份福斯(Volkswagen)Golf SportWagen SE白色轎車車牌，警方則透過加強解析度追查車主身份，查到車輛是登記於李溫妮父母名下。
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