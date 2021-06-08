加州「路怒」槍殺六歲童 逃亡2嫌落網 一為台移民女

23歲華裔女友李溫妮。(美聯社)

涉嫌因「路怒」(road rage)鬥氣開車，5月21日在加州 高速公開槍，導致六歲男童中彈死亡的兩名嫌犯，在逃亡超過兩周後，6日在加州柯斯塔梅沙(Costa Mesa)同居住所外雙雙被捕，7日過堂保設為一百萬元。

警方表示，涉嫌開槍的嫌犯是24歲埃里茲(Marcus Anthony Eriz)，23歲華裔女友李溫妮(Wynne Lee，音譯)則在當時駕車。

24歲嫌犯埃里茲。(美聯社)

根據監獄 紀錄，李溫妮的職業登記欄為「無業」。另據媒體報導，李溫妮從小在聖蓋博谷(San Gabriel Valley)長大，父母為來自台灣的移民。

埃里茲與李溫妮被捕後押於橘郡監獄，法官裁定兩人各自保釋金均為100萬元。埃里森與李溫妮8日10時將在加州橘郡法院(Orange County Court)首次出庭應訊。

加州橘郡(Orange County)檢察官史皮特茲爾(Todd Spitzer)7日在記者會上表示，作案槍枝以及埃里茲及李溫妮案發當時使用的車輛，均已被檢警尋獲，尋獲地點並不是兩人被捕之處。

六歲兒童李奧斯無辜喪命。(取自IG)

根據媒體報導，職業為汽車修理廠工人的埃里茲，但工廠老板則稱埃里茲在今年1月就離開。社群媒體 帳號有著許多展示埃里茲的槍枝以及開槍射擊的照片與視頻。

5月21日發生於加州55號公路的這起路怒槍擊事件，埃里茲朝婦人喬安娜‧庫魯南(Joanna Cloonan)駕駛的車尾開槍，庫魯南六歲兒子李奧斯(Aiden Leos)原本要去幼稚園的上學途中，卻中槍喪命車上後座。此案經社群媒體傳播後，引發全美憤怒，警方下令通緝，並請加州全州協助緝拿。

加州公路巡警(California Highway Patrol)先前指出，埃里茲與李溫妮可能都將面臨謀殺罪起訴。史皮特茲爾在記者會上則說，埃里森與李溫妮可能面臨不同罪名起訴。根據媒體報導，埃里茲與李溫妮都沒有重罪前科。

位於可羅納(Corona)的「白金衝撞」(Platinum Collision)汽車修理廠負責人接受加州地方電視台ABC7訪問時說，埃里茲從今年1月便已離職。

警方官員對媒體透露，埃里茲與李溫妮落網之前，已經遭到警方監控。

警方表示，男童在公路遭槍擊身亡消息傳出後，警方便接到社會大眾提供大量線索。至於槍手作案逃逸的2018年份福斯(Volkswagen)Golf SportWagen SE白色轎車車牌，警方則透過加強解析度追查車主身份，查到車輛是登記於李溫妮父母名下。