「以為這較安全」非裔遭夏威夷警射殺 白人妻控歧視

琳賽．邁尼(左)在丈夫邁尼(右)遭警察槍殺後，已提起不當致死訴訟。(美聯社)

非裔男子邁尼(Lindani Myeni)遭夏威夷 檀香山(Honolulu)警方射殺，妻子琳賽．邁尼(Lindsay Myeni)接受美聯社採訪表示，夫妻倆因覺得夏威夷比起其他州安全，才決定舉家搬遷至當地定居，想不到仍發生悲劇。

邁尼夫婦1月時從丹佛搬到夏威夷，夏威夷是琳賽的故鄉，倆人認為種族多元的夏威夷是能夠安全撫養兩個孩子的好地方，琳賽說：「回到如此多元的地方讓我們感到振奮。」

邁尼死後當地雖然有一些集會和小型抗爭，卻不見如明尼蘇達州男子佛洛伊德之死所引發的抗議規模；夏威夷大學法學院一位教授說，邁尼被警方射殺的案件若發生在美國其他城市，必定引發大型抗爭。他指出，未在夏威夷當地引起大規模抗議的原因，是因為警方公布的細節有限。

警方表示邁尼當時進入別人的房屋，坐下並脫掉鞋子，受驚嚇的住戶打電話報警，在房屋外，邁尼無視警方要他趴下的命令，並且對警方人身攻擊，造成其中一位警察 腦震盪，在警方公布的兩段隨身攝影機錄像中，很難辨別在黑暗中的事發經過，影片裡可聽見三聲槍響，其中一位警察大喊：「警察！」

琳賽提起的不當致死訴訟中稱，警方的動機是出於對邁尼非裔的種族歧視 ，僅僅因為身為黑人，他就被視為「立即的威脅」。

現已退休的警察局長巴勒德(Susan Ballard)說，當時警方是針對邁尼的行為作出反應，而非他的種族，她提到邁尼讓警員嚴重受傷，威脅警員安全。

琳賽認為邁尼把闖入的該棟房屋誤認成隔壁的奎師那神廟(Hare Krishna temple)，當天稍早他們家駕車造訪歐胡島北岸的文化景點，事發前不久，琳賽才與丈夫通電話，他正準備返家，當時邁尼頭戴祖魯族的傳統頭飾，在門口脫掉鞋子意味他帶著尊重的精神進入屋內。

琳賽說他的丈夫先前並未在夏威夷遭受種族歧視，她表示夏威夷的居民既熱情又友善，夫妻倆從沒想過會發生這樣的憾事。