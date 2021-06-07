女子殺戀童犯 被控謀殺 贏得上訴

密爾瓦基女子克麗斯圖爾.凱瑟(Chrystul Kizer)遭指控殺害曾性侵 她與其他未成年少女的男子佛勒(Randall Volar III)，她在透過積極抗辯後贏得上訴。

檢察官 在2018年指出，凱瑟殺害佛勒後，更放火燒他的房子。不過透過積極抗辯，凱瑟的行為被認定為「淪為人口販運受害者」的直接結果。

她以五項重罪遭起訴，其中包括第一級蓄意謀殺。現已20歲的凱瑟以曾在2019年於獄中接受「華盛頓郵報」訪問，表示自己的行為出自於自衛，「我並不是刻意這麼做。」凱瑟的遭遇獲得倡議人士支持，表示她的案件凸顯刑事司法系統的失敗，未能有效保護年輕性侵受害者，州法也未能有效保護非裔 女性。

凱瑟去年6月被釋放後，等待上訴法院的判決。她受到社區組織和名人的關注，協助她籌措40萬元保釋金。

凱瑟表示她在現已關閉的分類廣告網站Backpage上遇見佛勒，被販賣給其他男子性交易。她還向華郵透露，事發當晚，她拒絕與佛勒發生性關係後，一度被佛勒強壓在地上。凱瑟的辯護律師指出，多年來遭受性侵後，她終於動手反擊。

警方指出，凱瑟偷走他的汽車、錢財以及筆電前，朝他腦袋開槍將他射殺，並放火燒掉房子。除此之外她還涉嫌在放火後，在臉書上直播並自拍，表示她不害怕再次動手殺人。

不過地區檢察官葛瑞夫里(Michael Graveley)表示，有證據指出凱瑟事先預謀殺人。檢察官也指出，凱瑟「從未表明」遭到凱勒販運。但當局也確認佛勒遭傷害前，就已被調查。他過去曾被逮補和釋放，疑似有影像指出他性侵多名非裔女性。

若被判第一級蓄意謀殺，凱瑟可能被處無期徒刑，但有機會獲得假釋。