我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

女子殺戀童犯 被控謀殺 贏得上訴

編譯林育正／綜合6日電

密爾瓦基女子克麗斯圖爾.凱瑟(Chrystul Kizer)遭指控殺害曾性侵她與其他未成年少女的男子佛勒(Randall Volar III)，她在透過積極抗辯後贏得上訴。

檢察官在2018年指出，凱瑟殺害佛勒後，更放火燒他的房子。不過透過積極抗辯，凱瑟的行為被認定為「淪為人口販運受害者」的直接結果。

她以五項重罪遭起訴，其中包括第一級蓄意謀殺。現已20歲的凱瑟以曾在2019年於獄中接受「華盛頓郵報」訪問，表示自己的行為出自於自衛，「我並不是刻意這麼做。」凱瑟的遭遇獲得倡議人士支持，表示她的案件凸顯刑事司法系統的失敗，未能有效保護年輕性侵受害者，州法也未能有效保護非裔女性。

凱瑟去年6月被釋放後，等待上訴法院的判決。她受到社區組織和名人的關注，協助她籌措40萬元保釋金。

凱瑟表示她在現已關閉的分類廣告網站Backpage上遇見佛勒，被販賣給其他男子性交易。她還向華郵透露，事發當晚，她拒絕與佛勒發生性關係後，一度被佛勒強壓在地上。凱瑟的辯護律師指出，多年來遭受性侵後，她終於動手反擊。

警方指出，凱瑟偷走他的汽車、錢財以及筆電前，朝他腦袋開槍將他射殺，並放火燒掉房子。除此之外她還涉嫌在放火後，在臉書上直播並自拍，表示她不害怕再次動手殺人。

不過地區檢察官葛瑞夫里(Michael Graveley)表示，有證據指出凱瑟事先預謀殺人。檢察官也指出，凱瑟「從未表明」遭到凱勒販運。但當局也確認佛勒遭傷害前，就已被調查。他過去曾被逮補和釋放，疑似有影像指出他性侵多名非裔女性。

若被判第一級蓄意謀殺，凱瑟可能被處無期徒刑，但有機會獲得假釋。

性侵 檢察官 非裔

上一則

「以為這較安全」非裔遭夏威夷警射殺 白人妻控歧視

下一則

能源部長：公私部門聯手對抗資安威脅

延伸閱讀

南加內陸河濱一小學教師性侵女學生被捕

南加內陸河濱一小學教師性侵女學生被捕
加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴

加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴
嬌生產品致癌判賠21億元官司 高院拒審理上訴

嬌生產品致癌判賠21億元官司 高院拒審理上訴
洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女

洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女

熱門新聞

華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
印度國內正在施打的Covaxin疫苗，並未得到WHO的批准。

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

2021-06-04 12:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光