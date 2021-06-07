駭客勒贖猖獗 美企業網路保護不足 挑戰拜登政府

美國近期接連發生「殖民油管」和JBS公司遭駭客攻擊事件。(美聯社)

從油管、肉品包裝工廠到郵輪，駭客 不斷發動勒贖攻擊危害全美民眾日常生活；專家估計勒索的情況在未來只會越來越猖獗，成為拜登 政府將面臨的一大挑戰。

美國許多企業網路資安保護實力不足，成為駭客眼中的肥羊。而對拜登來說，駭客不僅阻礙經濟，更可能使他在政治上受挫。日前肉品包裝公司JBS遭駭，「特選」(choice)等級的牛肉每100磅就漲價至340元；殖民油管(Colonial Pipeline)被駭，每加侖汽油漲價10分，平均3.05元。

網路公司Barracuda Networks首席科技主管弗萊明‧施(Fleming Shi)表示：「美國逐漸從疫情中復甦，網路罪犯也在尋找能夠賺錢的新目標。從石油到食物供應，現在又有通貨膨脹危機，很不幸地，現在是對駭客有利的時機。」

目前疑似有部分駭客集團潛在俄羅斯境內，雖然白宮 還未對勒贖攻擊公布因應措施，但發言人莎奇(Jen Psaki)上周已表示，在本月稍後的峰會上，拜登將向俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)提及此事，儘管俄方並不認為與駭客有所牽連。莎奇說：「負責任的國家不會窩藏勒贖罪犯。」

JBS被勒贖，就已由國土安全部的網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)及聯邦調查局(FBI)協助調查。CISA也表示：「最近顯示的跡象來看，勒贖軟體的威脅只會更加嚴重。」

儘管如此，拜登能做的事情有限。即使食品與農業為國家關鍵產業，聯邦政府也無權力強制企業強化資訊安全。食品與農業佔全美五分之一的經濟活動，但幾乎全是民營企業不受政府管轄。

儘管白宮將網路安全議題列為施政項目，但拜登政府選擇有限。不過資安公司PwC's Cyber & Privacy Innovation Institute合夥人諾瑟拉(Joe Nocera)認為，白宮還是有機會嚇阻駭客與犯罪集團。

他表示：「考量到網路罪犯的藏身處，可能無法直接逮捕，但我們聽過將他們的虛擬貨幣錢包封鎖這類做法。」