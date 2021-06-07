邁阿密畢業派對槍響 3死6傷

佛羅里達州邁阿密-戴德6日發生一起畢業派對槍擊案，至少造成三人死亡。圖為案發後警方封鎖現場。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密-戴德(Miami-Dade)6日發生一起畢業派對槍擊 案，造成三人死亡，六人受傷，案發時間約為凌晨２時左右，地點在肯德爾的郊區(Kendall)，死者與傷者的身分尚未公布。

警方表示，派對辦在購物中心，期間有一至兩輛車停下並對著群眾開火，其中一名死者為佛州 懲教廳官員泰勒(Tyleisha Taylor)。

懲教廳廳長英楚(Mark Inch)於聲明中說：「得知我們懲教廳的成員泰勒警官在一場致命槍擊中喪生，我們相當震驚，我們與她的家人一同祈禱，他們正經歷難以想像的損失。」

「我們不會允許一小群暴力分子威脅我們的社區，暴力罪犯將面臨全面的法律制裁。」邁阿密-戴德市長卡瓦(Daniella Levine Cava)對最新的槍擊案表達震驚，她說：「我完全致力於確保警局擁有一切他們所需的資源，來中止這一輪槍枝暴力，透過掃除街頭暴力罪犯來防止更多悲劇。」

槍擊案中另外兩名死者位在警方認為與此案有關的其中一輛車內，該輛車迅速離去並且撞上附近的牆，車上尋獲至少一把槍，但其與槍案的關係尚待釐清。

警方表示六位傷者在醫院的情況穩定，目前還未逮捕到嫌犯。

近來邁阿密頻傳槍響，上周邁阿密才發生大規模槍擊案，造成三人死亡20人受傷；上月28日溫伍德 (Wynwood)發生的另一起槍擊案，造成一人死亡，六人受傷。

邁阿密-戴德警察 局長拉米瑞茲(Freddy Ramirez)說:「每個周末，都發生同樣的事件，我們必須團結起來，有許多工作要做，我們必須團結社區，終結這些事件。」