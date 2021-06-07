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能源部長：公私部門聯手對抗資安威脅

編譯柯立偉／綜合6日電
能源部長珍妮佛．格蘭霍姆6日呼籲全美不論公私部門，均應重視並齊力對抗資安威脅。(美聯社)
能源部長珍妮佛．格蘭霍姆6日呼籲全美不論公私部門，均應重視並齊力對抗資安威脅。(美聯社)

能源部長珍妮佛．格蘭霍姆(Jennifer Granholm)6日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，美國的敵對勢力已經有能力透過網路攻擊，中斷美國各方運作，因此呼籲不論公私部門，均應重視並齊力對抗資安威脅。

格蘭霍姆說：「時時刻刻都有人試圖要進行駭客攻擊，即使在我們講話的當下，都有敵對勢力正在試圖駭進我們經濟體系的各個部門。」

格蘭霍姆表示，5月某一間「東南部的能源公司」，因為系統被俄羅斯駭客攻擊致使能源配送中斷，最終支付了440萬元才換回系統回復運作。格蘭霍姆雖未直接點名，但明顯意指殖民油管(Colonial Pipeline)。

她重申政府立場：「不論是公部門或私部門，面對駭客時，底線就是絕對不能支付贖金，否則無異於鼓勵這些歹徒繼續為非作歹。甚至我覺得根本該立法禁止支付贖金，不過我不確定國會或總統會不會支持這個論點。」

布希總統時代的國務卿康朵莉莎．萊斯(Condoleezza Rice)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，則表示美國應該和各個敵對勢力的國家，針對駭客、執法、情資分享等議題坐下來好好談，特別是像俄羅斯這個一直被認為是駭客攻擊源頭的國家。

萊斯說：「這樣才能確定俄羅斯官方究竟有沒有涉入這些攻擊事件，以及確定官方涉入的程度有多深。」

駭客 美國 俄羅斯

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