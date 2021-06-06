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達美航空遭男闖駕駛艙被制伏 邊疆航空客機衝出跑道

編譯徐薏茹／綜合5日電
一名男性乘客在達美航空班機上鬧事，被機上其他乘客制伏。(abc.com截頻)
一名男性乘客在達美航空班機上鬧事，被機上其他乘客制伏。(abc.com截頻)

4日晚間發生兩起飛行安全事故，達美航空(Delta)一名男性乘客試圖闖進駕駛艙，最後由空服員及其他乘客聯手制伏，聯邦調查局(FBI)正在調查此案；另一起事件中邊疆航空(Frontier Airlines)一架客機在華府降落時衝出跑道，所幸兩起事件皆無人受傷。

達美航空洛杉磯飛往田納西州納許維爾的班機上，一名男子試圖闖進駕駛艙，乘客錄下的影片顯示該男子被其他人制伏時大喊：「停下飛機。」執法單位消息人士指出這起事件並非試圖劫機，仍在釐清該男子的動機。

在達美航空班機上鬧事的乘客遭制伏後，手腳被綑綁，由機上其他乘客抬至角落。(Tod...
在達美航空班機上鬧事的乘客遭制伏後，手腳被綑綁，由機上其他乘客抬至角落。(Today.com截頻)

該鬧事乘客被制伏後，飛機於新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)緊急迫降，男子被拘留。

一名乘客說引起騷亂的男子似乎正處於恐慌狀態，有心理健康問題，或可能吸毒。

TOGETHXR首席內容長羅賓森(Jessica Robertson)也在班機上，她在社群媒體上說當時的情況很可怕，但空服員威廉斯動作很快，迅速控制住場面。

制服該名男子的空服員說：「他一直猛拍飛機門，他一開門就完了。」

達美航空事後發布聲明表示：「感謝達美航空386班機、由洛杉磯飛往納許維爾的機組人員及乘客，在班機轉往阿布奎基時協助扣押一名不守規矩的乘客，班機安全降落，該名乘客由執法單位帶走。」

聯邦航空管理局(FAA)指出今年乘客干擾飛行的事件增加，包括5月時西南航空班機上一名婦女打空服員的案例，FAA也針對乘客干擾飛行安全的不當行為提起訴訟。

而同一晚在達美航空的意外後，邊疆航空(Frontier Airlines)由丹佛起飛的班機538在華府雷根機場降落時衝出跑道外，最後在一處草坪區停下，邊疆航空正在調查原因。

洛杉磯 華府 新墨西哥州

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