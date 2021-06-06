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加州攻擊性武器32年禁令 聯邦法官否決 州長紐森要上訴

編譯盧炯燊／綜合5日電
加州已經實施32年的禁止攻擊性武器法律被聖地牙哥聯邦法官裁定違憲。圖為一批高火力的攻擊性槍枝(美聯社)
加州已經實施32年的禁止攻擊性武器法律被聖地牙哥聯邦法官裁定違憲。圖為一批高火力的攻擊性槍枝(美聯社)

加州聖地牙哥聯邦法官貝尼特斯 (Roger Benitez) 4日的一項裁定，推翻加州長達32年的攻擊性武器禁令；貝尼特斯形容禁令為「失敗的試驗，而且侵犯了民眾的憲法權利」，但給加州30天的時間準備上訴；州長紐森(Gavin Newsom)譴責有關裁決，也矢言上訴。

共和黨籍的布希總統任命的貝尼特斯在長達94頁的裁決書裡，大談現代武器的好處，「跟多功能隨身瑞士刀(Swiss Army Knife)一樣，廣受歡迎的AR-15步槍是家庭自衛武器與國防裝備的完美結合，對家庭及在戰場上都有好處。」

他裁定永久禁止執行有關禁令，但會延遲30天，好讓加州檢察總長邦塔(Rob Bonta)有時間提出上訴，邦塔也誓言一定上訴，他的辦公室指出，法律定義中的攻擊性武器，比其他一般槍支更危險，並且不成比例地用於犯罪、大規模槍擊及違法活動，造成更多人員傷亡，禁止攻擊性武器是進一步促進國家的重要公共安全利益。

紐森也隨即發聲明，譴責有關裁決是對公共安全及加州無辜民眾生命的直接威脅；他認為，對於因為這種武器而失去親人的家庭來說，這個裁決無疑是一記耳光。

加州是在1989年首次通過法例限制攻擊性武器，之後多次更新法例。

加州在今年3月向法庭提交文件指出，全國去年槍械銷售量激增，共售出116萬支槍支，包括手槍、步槍和霰彈槍，其中約三分一買家是首次買槍者，表明有關禁令並沒有阻止守法公民基於合法目的而獲得槍支。

但法官並不同意這個觀點，指在加州用刀殺人的發生率是步槍殺人的七倍；他還稱禁令是失敗的實驗，未能防止大規模槍擊或襲擊執法人員。

就有關禁令提出訴訟的是聖地牙哥郡槍支擁有者政治行動委員會、加州槍支權利基金會、第二修正案基金會及槍支政策聯盟(Firearms Policy Coalition)等擁槍組織。對於有關裁決，槍支政策聯盟主席庫姆斯(Brandon Combs)認為，這個裁決說明了數百萬人已知的事實︰禁止攻擊性武器是違憲，不能成立的。

支持管制槍支的組織則抨擊裁決是令人震驚，尤其是選在全國槍支暴力宣傳日作出，尤其具有侮辱性。

加州 槍支 紐森

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