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駭客勒贖目標轉向媒體業 2家電視台受害

編譯林梅婕／綜合5日電
繼輸油管公司到肉品供應商陸續遭勒贖軟體駭入，作業停擺後，現又傳出媒體成為下手的目標，導致至少兩家電視台無法運作。圖為殖民油管被駭後，加油站無油可售。(Getty Images)
繼輸油管公司到肉品供應商陸續遭勒贖軟體駭入，作業停擺後，現又傳出媒體成為下手的目標，導致至少兩家電視台無法運作。圖為殖民油管被駭後，加油站無油可售。(Getty Images)

近日駭客勒贖軟體攻擊事件層出不窮，從輸油管公司到肉品供應商，直到最近又轉向媒體業；考克斯媒體集團(Cox Media Group)就傳出遭勒贖軟體攻擊，導致旗下兩家電視台受到影響無法正常運作。

受影響的兩家媒體分別是附屬美國廣播公司(ABC)、位於佛羅里達州的電視台WFTV，以及附屬國家廣播公司(NBC)、位於賓州匹茲堡的WPXI，3日當天都被迫關閉公司全部的電腦和通話設備，WFTV一位匿名員工表示：「我們只能透過私人電話和簡訊與同仁聯絡。」

現階段兩家媒體都還是可以進行地區性的播放，但有許多限制；資安業者「記錄未來」(Recorded Future)的網路安全分析師立斯卡(Allan Liska)表示，這兩起事件為國內最近期的勒贖軟體攻擊，他說：「一家公司內如果資安系統遭受多重攻擊，幾乎可以斷定是勒索軟體所為。」

據稱，WFTV的所有員工3日和4日暫停進公司上班，一名未具名的員工透露：「有關公司為何停止播放的事，他們不允許我們在社群媒體上發表任何言論，但我們認為有必要讓我們的觀眾知道。」

據稱WPXI的資安部門於3日上午開始關閉公司伺服器，並稱此舉只是預防措施，但匿名員工表示：「自此之後我們就被封鎖在公司系統外了，員工都無法使用電子郵件或內部程式，情況相當嚴重。」

近幾年來美商企業、學校甚至醫院都曾遭駭客以勒索軟體攻擊，從前陣子的輸油管線廠商「殖民管線」(Colonial Pipeline)到上周的肉品供應商JBS，都因為遭受駭客攻擊被迫暫停營運。

由於許多涉嫌的駭客都會說俄語，甚至有些成員人在俄羅斯；拜登政府已下令將勒索軟體視為國安危機，而非一般的刑事犯罪。

駭客 資安 社群媒體

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