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2019猶他州中國遊客車禍 車頂車窗不符標準致死傷慘重

編譯盧炯燊╱綜合4日電
載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，造成四名中國遊客死亡、26人受傷。(美聯社)
載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，造成四名中國遊客死亡、26人受傷。(美聯社)

2019年9月20日，一輛載有31人的旅遊巴士在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，造成四名中國遊客被抛出車外喪命、26人受傷；3日公布的車禍調查報告指出，事故凸顯了旅遊車車頂及窗戶缺乏安全標準。

聯邦運輸安全委員會(NTSB)在這份最終報告指出，司機當時偏離道路，當他希望返回道路時速度急促，導致旅遊巴士側翻。巴士上的30名乘客人全部來自中國，大多是來自上海的長者，只有司機是當地華人，他們從洛杉磯出團，終點是鹽湖城，是一個七天團。

報告指出車上十人未繫安全帶，其餘一些人即便有繫也很鬆散，安全效果不佳。車上乘客全部受傷，僅程度不同，由於車頂凹陷及安全帶發揮不了作用，使傷亡更加慘重。

司機曾向調查人員表示，事發時感覺道路很滑，據悉道路是新舖的，但測試顯示摩擦正常。

調查指司機沒有醉酒、分心、超速、睡眠不足或經驗不足等問題，旅遊車的機械亦正常。

報告認為聯邦公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)未制定及公布大巴士車頂強度和窗戶玻璃的標準，建議應該作出改善。

該報告建議新型商用遊遊車的車頂，必須有足夠的堅固程度，給乘客提供最大的生存空間，同時玻璃窗須符合標準，防止乘客在事故中被抛出車外。

此外，新的旅遊巴士要安裝車道偏離系統，當司機開始偏離道路時會發出警報。

NTSB 高速公路安全辦公室主任莫洛伊 (Rob Molloy) 表示，車道偏離預防系統可以讓車輛保持在車道行駛，防止再發生類似事故。他又說，若安裝電子穩定控制系統更為妥當，因為可使車輛保持更穩定。

中國 車禍 猶他州

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