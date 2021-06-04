我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

嬌生產品致癌判賠21億元官司 高院拒審理上訴

編譯林育正╱綜合3日電
嬌生因爽身粉含有致癌的石綿，遭判罰21億元，雖然請求最高法院重新檢視上訴，但遭拒絕審理。(美聯社)
嬌生因爽身粉含有致癌的石綿，遭判罰21億元，雖然請求最高法院重新檢視上訴，但遭拒絕審理。(美聯社)

嬌生(Johnson & Johnson)因爽身粉含有致癌的石綿，遭判罰21億元，雖然請求最高法院重新檢視上訴，但遭拒絕審理。

本案為嬌生訴英格漢(Johnson & Johnson v. Ingham)；嬌生告知最高法院，自家產品與卵巢癌的關聯未被證實。此外嬌生也指控，2020年6月在密蘇里州的審判未按照法律正當程序，侵犯公司權益。依照慣例，最高法院並未表示拒絕審理的原因。

嬌生因以滑石粉為基底的爽身粉風波面臨數千件的控訴，去年宣布將在美國與加拿大停止販售此產品，但繼續販售玉米澱粉為基底的爽身粉。

2018年嬌生被陪審團判罰47億元，外加數十億元的懲罰性損害賠償，但在密州上訴法院，原告為22名賠償金減少至21億元，並且去除兩名原告。

在聲明中，嬌生表示最高法院拒絕審理上訴，並非對對案情作出裁決，而是將法律問題丟給州與聯邦法院。

滑石為結構與石綿相似的礦物，石綿具有致癌性；化妝品業界在1976年就已同意，確保含滑石的產品中，不含有可檢測含量的石綿。

在審判中代表女性消費者的首席律師拉尼爾(Mark Lanier)，贊同最高法院拒絕審理嬌生的上訴；他說：「最高法院的決定向有錢有勢的人傳遞明確的訊息，法律之下人人平等，你傷害他人，絕對要負起責任。」

不過在本案中，大法官艾里托(Samuel Alito)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)迴避；艾里托持有嬌生股票，價值約在1萬5000元至5萬元之間；卡瓦諾的父親過去曾是美容產品行業的遊說人士，過去曾遊說反對將石綿列為致癌物與標示警語。

嬌生已販售該款爽身粉超過100年，並且以滑石為基底開發多種產品。滑石為質地最軟的礦物，能減少摩擦，並且吸收皮膚油脂與異味的效果良好。

嬌生仍發布聲明表示：「數十年來獨立的科學檢驗證實，嬌生的爽身粉安全無慮，不含有石綿，也不會致癌。」

但有研究指出，若女性在生殖器附近使用含滑石的產品，將提升罹患卵巢癌的風險，但也有研究指出並不致癌。多數研究皆表示，還需要進一步研究。

嬌生 致癌 美國

上一則

員警擅用警方資料庫搜車牌 高院裁定：不違法

下一則

郵政總局長德喬伊政治募款涉弊 遭FBI調調查

延伸閱讀

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知
最高法院裁定：員警擅用警方資料庫搜尋車牌 並未違法

最高法院裁定：員警擅用警方資料庫搜尋車牌 並未違法
陳時中：鴻海尚缺原廠授權 議員：根本沒規定要有授權書

陳時中：鴻海尚缺原廠授權 議員：根本沒規定要有授權書
非裔男寃獄40年求清白 密州最高法院駁回 沒給理由

非裔男寃獄40年求清白 密州最高法院駁回 沒給理由

熱門新聞

林瑋日前因一起意外導致腦死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

2021-05-27 23:44
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

2021-05-27 14:42
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

2021-05-28 12:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升