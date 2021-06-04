嬌生產品致癌判賠21億元官司 高院拒審理上訴

嬌生因爽身粉含有致癌的石綿，遭判罰21億元，雖然請求最高法院重新檢視上訴，但遭拒絕審理。(美聯社)

嬌生 (Johnson & Johnson)因爽身粉含有致癌 的石綿，遭判罰21億元，雖然請求最高法院重新檢視上訴，但遭拒絕審理。

本案為嬌生訴英格漢(Johnson & Johnson v. Ingham)；嬌生告知最高法院，自家產品與卵巢癌的關聯未被證實。此外嬌生也指控，2020年6月在密蘇里州的審判未按照法律正當程序，侵犯公司權益。依照慣例，最高法院並未表示拒絕審理的原因。

嬌生因以滑石粉為基底的爽身粉風波面臨數千件的控訴，去年宣布將在美國 與加拿大停止販售此產品，但繼續販售玉米澱粉為基底的爽身粉。

2018年嬌生被陪審團判罰47億元，外加數十億元的懲罰性損害賠償，但在密州上訴法院，原告為22名賠償金減少至21億元，並且去除兩名原告。

在聲明中，嬌生表示最高法院拒絕審理上訴，並非對對案情作出裁決，而是將法律問題丟給州與聯邦法院。

滑石為結構與石綿相似的礦物，石綿具有致癌性；化妝品業界在1976年就已同意，確保含滑石的產品中，不含有可檢測含量的石綿。

在審判中代表女性消費者的首席律師拉尼爾(Mark Lanier)，贊同最高法院拒絕審理嬌生的上訴；他說：「最高法院的決定向有錢有勢的人傳遞明確的訊息，法律之下人人平等，你傷害他人，絕對要負起責任。」

不過在本案中，大法官艾里托(Samuel Alito)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)迴避；艾里托持有嬌生股票，價值約在1萬5000元至5萬元之間；卡瓦諾的父親過去曾是美容產品行業的遊說人士，過去曾遊說反對將石綿列為致癌物與標示警語。

嬌生已販售該款爽身粉超過100年，並且以滑石為基底開發多種產品。滑石為質地最軟的礦物，能減少摩擦，並且吸收皮膚油脂與異味的效果良好。

嬌生仍發布聲明表示：「數十年來獨立的科學檢驗證實，嬌生的爽身粉安全無慮，不含有石綿，也不會致癌。」

但有研究指出，若女性在生殖器附近使用含滑石的產品，將提升罹患卵巢癌的風險，但也有研究指出並不致癌。多數研究皆表示，還需要進一步研究。