一借48年 他歸還巴布狄倫專輯 附175元支票謝罪

圖書館經理莎拉·菲利普斯展示借出48年才歸還的巴布狄倫「自畫像」專輯。(美聯社)

俄亥俄州 大學高地市(University Heights)公共圖書館 近日收到一只包裹，名叫賽門(Howard Simon)的男子歸還自己在1973年向圖書館租借的60年代搖滾巨星巴布狄倫(Bob Dylan)「自畫像」(Self Portrait)專輯，沒想到這一借就是48年。

賽門已搬離俄亥俄州，目前住在舊金山；他除了將專輯歸還，還在包裹裡還附上一張175元支票 ，希望能作為逾期歸還的補償費用，以彌補自己心中小小的罪惡感。

賽門也在包裹中附上一封信，信中寫滿自己的歉意，他也將這封信的內容公布在個人臉書上：「作為一名最近剛退休的人，我開始將注意力轉移到那些在我人生中、被事業和家庭耽誤的小插曲上。」

賽門說：「因此，我將歸還這項逾期多時的物品(據我估算，大概已過期1萬7480天)。當時正值我就讀威利中學(Wiley Middle School)八年級、即我14歲時，在1973年春天向你們借了這樣東西，所以已過非常久了，我也非常抱歉。」

賽門也說明，當時租借這張專輯時外觀就沒有保持的很完整，但經過幾十年下來卻也沒有太多折舊的痕跡，他說：「我說的是真的，主要是因為『自畫像』這張專輯是巴布狄倫最不受歡迎的作品之一，所以這張專輯也就一直夾在其他我收藏的巴布狄倫作品中；而和那些相較受歡迎的專輯如『納許維爾的天空』(Nashville Skyline)和『新晨』(New Morning)，這張專輯確實是略為遜色。」

該圖書館經理莎拉·菲利普斯(Sara Phillips)在網站上回應表示：「有趣的是，我們已不向租借人士要求逾期罰款，只要東西能歸還，我們覺得罰款是沒有必要的。我們也很感謝賽門先生將專輯還給我們，我覺得我們算扯平了。」

根據圖書館的聲明，賽門還捐給圖書館一張自己錄製的專輯「Western Reserve」，並列入該圖書館的音樂收藏。