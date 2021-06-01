涉國會暴動 「守誓者」再增4人被起訴

國會暴動案中，再有四名極端團體「守誓者」成員，以共謀罪遭到起訴。(美聯社)

根據華府 地方法院，國會暴動案中，再有四名極端團體「守誓者」(Oath Keepers)成員，以共謀罪遭到起訴。

四名被告分別為哈克特(Joseph Hackett)、多蘭(Jason Dolan)以及艾薩克斯(William Isaacs)，第四位的姓名與行為則未公開。本案為針對守誓者的起訴中最大的一案。守誓者涉嫌將槍枝武器，帶至維吉尼亞州 一間飯店，準備在1月6日支援國會暴動，並且在暴動中互相通聯。

上述幾位守誓者成員，皆被控告共謀與闖進國會限制地區。艾薩克斯在人群衝進國會時，就疑似大喊「抗爭還沒結束」，並揮手要暴民闖進參院。哈克特、多蘭與艾薩克斯皆於上周在佛羅里達州被捕。

檢察官 在案件調查的過程中，修正與增加起訴內容還算常見，司法單位追查出更多涉案人士，並且試圖向現有的被告施壓。所有遭華府地方法院起訴的守誓者成員，目前皆不認罪。多名守誓者成員，預計在6月1日在華府法院出席聽證會。

上周五大陪審團通過新起訴的同一天，司法部檢察官在法庭文件中描述調查守誓者的「快速反應部隊」(Quick Reaction Force)的新進展。快速反應部隊疑似將槍枝帶進北維吉尼亞舒適旅店(Northern Virginia Comfort)準備參與暴動。

法庭文件中，檢察官發現疑似為快速反應部隊召集人，來自北卡羅來納州的「三號嫌疑人」。目前還未公開他的姓名，代表他尚未被逮補和起訴。這位「三號嫌疑人」也不在新增的四位被告之中。

守誓者中組裝武器支援的主意，來自組織中的佛州民眾。在一個佛州的Signal對話，另一名守誓者被告潔西卡.瓦特金斯(Jessica Watkins)就說：「我們可以在哪把武器交給快速反應部隊？我希望在明天的行動中，武器被好好保管。」