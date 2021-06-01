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非裔抗爭、大選亂局…白領購槍激增 但許多人不會上膛

編譯洪毅／綜合31日電
美國槍枝銷售持續創下歷史紀錄，圖為俄勒岡州一家槍店展售的槍枝。(美聯社)
美國槍枝銷售持續創下歷史紀錄，圖為俄勒岡州一家槍店展售的槍枝。(美聯社)

從去年疫情爆發、非裔抗爭、大選亂局等，社經環境動盪；在此背景下，全國槍枝銷售持續創下歷史紀錄，而在民眾尋求自保之餘，槍枝與槍擊案的關係，乃至是否應該管制槍枝等，再次成為正反雙方激辯而難有共識的議題。

紐約時報報導，雖然此數字甚為粗略、概括，不過聯邦政府的背景調查顯示，去年3月底，單周槍枝銷售量為100萬支，為1998年有數據以來最高，而且此數字一年多來都在高位，今年春季的數字還高達120萬支。

綜合各項民調估計，目前約39%的家庭擁有槍枝，較2016年的32%增加；2020年有購買槍枝的成年人比率從5.3%上升到6.5%，約相當於1700萬人，且其中約20%是首次購買槍枝。據估計，全國流通槍枝達到4億支。

維吉尼亞州槍店業者哈里斯(Thomas Harris)表示，從去年3月開始，購買槍枝的民眾已不只是所謂的「保守派」而已，還包括金融、科技界的白領勞工，許多買家在此之前，只在電視、電影中看過槍枝，對槍枝一竅不通，連上膛都不會。

哈里斯說，這些民眾不是為了攜帶槍枝，而是因為疫情在家工作，因此希望家中有槍可自衛。

這種情景讓洛杉磯市議員哈里斯-道森(Marqueece Harris-Dawson)形容，美國民眾正在進行「自我軍備競賽」，在疫情期間，槍枝似乎是跟衛生紙一樣重要的東西。

在美國，每當社會動盪不安時，槍枝銷售就會上揚，一些專家則懷疑，槍枝數量與槍擊案係成正比。

戴維斯加州大學鑽研槍枝議題的溫提米特(Garen Wintemute)曾發布研究表明，槍枝銷售成長最快的地方，暴力事件的升溫尤為鮮明；但是暴力事件的歸因又可能是封城、失業等因素，仍無法確定與槍枝有直接關係。

與槍枝銷售激增同步發生的是，去年美國凶殺案比前一年多了25%，但是凶殺案發生率仍遠低於1990年代；另一方面，祭出全國最嚴格槍枝管制的加州，槍枝暴力事件發生率在這30年來腰斬。

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