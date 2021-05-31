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邁阿密2起槍擊案 3死25傷 實境秀演員懸賞10萬破案

編譯林梅婕／綜合30日電
佛州邁阿密戴德郡警方正在調查30日午夜在El Mula宴會廳的演唱會上發生的濫殺案。(美聯社)
佛州邁阿密戴德郡警方正在調查30日午夜在El Mula宴會廳的演唱會上發生的濫殺案。(美聯社)

國殤日假期佛羅里達州邁阿密傳出兩起槍擊案，已造成三人死亡，至少25人受傷送醫；據稱，第一起槍案的兇嫌共有三人，仍在逃逸，警方也呼籲知情人士能協助盡快指認兇嫌。

根據警方表示，30日午夜邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)的El Mula宴會廳正在舉辦一場演唱會，槍手搭乘休旅車突然抵達演唱會現場，使用步槍及手槍朝群眾掃射，造成二人當場死亡；當天稍晚13哩外的溫伍德區 (Wynwood) 也發生一起槍案，兇嫌朝行人開槍後造成一人死亡，六人受傷。

承辦此案的戴德郡警察局長拉米雷斯三世(Alfredo Ramirez III)表示：「槍枝暴力犯罪應即刻停止，這樣的事情每個周末都在發生；這些兇手冷血無情、任意向群眾掃射，我們也將為受害者訴諸正義。」

截至30日下午，警方皆未公開受害者名單，也尚未移除現場兩具遺體；一名聲稱是受害者家屬的民眾迪拉德(Clayton Dillard)已在現場等候多時，他說：「我知道他在這兒，但他們(警方)還不讓我認領。」

現場目擊者形容事發過程有如戰爭，民眾只能抱頭鼠竄、倉皇失措地逃命。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)隨後表示哀悼，並在社群網站推特上表示自己「正在祈禱，希望傷者能盡快康復」，並承諾當局一定會給予協助；他說：「我們正在和地方單位合作全面緝捕兇手，正義絕不怠惰，我們也一定會嚴懲！」

黎巴嫩裔商人及真人實境秀「The Profit」演員雷蒙尼斯(Marcus Lemonis)也在個人推特上宣布懸賞，將拿出10萬元做為獎金，協助警方盡快破案。

非裔民主黨籍的州參議員瓊斯(Shevrin Jones)向德桑提斯呼籲不應只是祈禱，而應採取實際行動：「這麼多年來祈禱已經夠了，祈禱從未替非裔社區有任何實際的幫助，或阻止槍枝犯罪繼續發生；但共和黨人不願討論如何控槍，他們只是一意孤行，認為我們要奪走他們的槍。」

非裔 推特 社群網站

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