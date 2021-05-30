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女遊客違規近拍灰熊險遭攻擊 黃石公園要查

編譯林梅婕／綜合29日電
一名女子本月初在黃石公園近距離拍攝灰熊，幸運躲過灰熊的攻擊。(Instagram截頻)
一名女子本月初在黃石公園近距離拍攝灰熊，幸運躲過灰熊的攻擊。(Instagram截頻)

黃石國家公園(Yellowstone National Park)近日發生一起灰熊差點攻擊遊客的意外；一名女子試圖用手機近拍灰熊，灰熊疑似受到刺激作勢攻擊，所幸女子並未受傷；然而，國家公園管理局(National Park Service)表示女子的行為已違反園區規定、未與灰熊保持至少100碼的安全距離，將展開調查並查清女子的身分。

而另一名男子則沒有那麼幸運，28日上午在園區步道遭一頭灰熊攻擊受傷，被緊急送醫。

黃石公園發布新聞稿說，當時這名39歲的男子正在徒步旅行；他的下肢受重傷，不過在救護車趕到尚可能勉強行走。

黃石公園人員說，這起事件發生一條長五哩的環形步道上，事發地點位於懷俄明州的Mammoth溫泉附近；這條步道大部分在懷俄明州，小部分在蒙大拿州。

新聞稿稱，該男子遇到兩頭灰熊時正獨自步行，之後一頭熊攻擊他，讓他受重傷。

而根據社群網站Instagram使用者妲西·艾丁頓(Darcie Addington)在5月10日下午約4時45分上傳的一段影片，畫面中一名身穿黑衣黑褲的女子無視園區內的警語，拿著手機不斷朝一隻母灰熊和兩隻小熊的方向前進，隨後母熊俯身撲向該名女子作勢嚇阻，女子立刻停下腳步，接著故作鎮定轉身離去。

影片中也可以聽到，周圍的人和正在拍攝的艾丁頓見到灰熊作勢攻擊都發出驚呼，「我的天啊！我拍到那畫面了！他Ｘ的！」

黃石公園也在Instagram上傳同一段影片，指稱事發地點在咆哮山(Roaring Mountain)園區，並形容這名違規的女子「年約30多歲、白人、褐髮且身穿黑衣」；目前國家公園局已展開調查，希望民眾協助指認，但不清楚女子可能面臨何種處罰。

園方表示，黃石公園每年平均都至少會有一起熊攻擊人類的意外；最嚴重的兩次事件分別發生在2011年和2015年，共造成三名遊客死亡。

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