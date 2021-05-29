刺死慢跑女大生 無證墨西哥農工一級謀殺罪成

遇害的女大學生莫利·蒂貝茨。(美聯社)

愛荷華大學20歲女大學生莫利·蒂貝茨(Mollie Tibbetts)2018年在跑步時遇刺身亡案，由12名成員組成的陪審團一致裁定，26歲的墨西哥 無證移民 農工里維拉(Cristthian Bahena Rivera)犯下一級謀殺罪，將被判處終身監禁。

里維拉十幾歲時從墨西哥非法越境來美，他在2018年8月被捕後一直被關在牢裡，不准保釋。法官喬爾·耶茨(Johen Yates)訂於7月15日舉行宣判聽證會。

蒂貝茨是在2018年7月18日於愛荷華州布魯克林家鄉進行例行跑步時失踪；調查人員在一個月後，透過附近人家的安全監控錄影發現，里維拉的黑色雪佛蘭(Chevy)轎車曾在人們看到蒂貝茨跑步的地方來回行駛近20分鐘；於是，警方找上里維拉。

里維拉在歷經長達11小時審訊後，供稱他確曾在蒂貝茨跑步時接近她，由於她威脅要報警，兩人起了爭執，後來他將蒂貝茨屍體放入後車箱，藏入玉米田中。調查人員說，里維拉告訴他們，他「昏頭了」，不記得自己是怎麼殺死蒂貝茨的。

里維拉還帶警方去屍體掩藏處，藏在玉米秸稈下的屍體嚴重腐爛。他們另在里維拉汽車 後車箱留有的血跡驗出蒂貝特的DNA。但調查人員從未找到謀殺武器。

檢察官布朗(Scott Brown)結辯指出，里維拉在遭到蒂貝茨斥責後，出於憤怒將她殺死。此外，里維拉也有性動機；蒂貝茨屍體被發現時，身上部分裸露，雙腿張開。

在審判期間，里維拉的辯護律師曾向陪審團表示，里維拉是個工作勤奮、以家庭為中心的墨西哥移民，他是在遭到逼供情況下，做出不實招供。但由九名白人成員和三名西語裔所組成陪審團，並未採信此說法。