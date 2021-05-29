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華州亞裔警跪壓非裔致死 被控一級過失殺人

編譯林梅婕／綜合28日電
華盛頓州亞裔警察瑞金，因跪壓非裔致死，被控一級過失殺人罪。(美聯社)
華盛頓州亞裔警察瑞金，因跪壓非裔致死，被控一級過失殺人罪。(美聯社)

華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)27日宣布，該州三名警察在去年造成一名非裔埃利斯(Manuel Ellis)的死亡，並稱其中一名亞裔警察瑞金(Timothy Rankine)當時同樣將腳跪壓在埃利斯的肩膀和背上，過程中埃利斯多次求饒並表示「不能呼吸」；瑞金被控一級過失殺人罪，另外兩名涉案的白人警察則被控二級謀殺。

埃利斯於去年3月死亡，他的遭遇與明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)非常相似，不僅同為非裔身分，他們也都同樣遭到警察跪壓致死。

埃利斯案另外兩名被起訴的白人警察分別為伯班克(Christopher Burbank)和柯林斯(Matthew Collins)；法官將三名警察每人的保釋金設為10萬元，不過三人後來仍被保釋。

負責此案的檢察官埃克斯(Patty Eakes)曾要求將保釋金調高至100萬元，但被告律師宣稱三名警察皆無犯罪紀錄，案發後也自首，並無逃跑或是對社會大眾造成危險的可能。

事發當天埃利斯遭到警方電擊、上銬和綑綁，而且還被蓋上一只頭套；皮爾斯郡(Pierce County)認定埃利斯的死因為謀殺，並稱埃利斯是受到壓迫才導致缺氧；此外，心臟擴大和體內的甲基苯丙胺毒素也都是可能造成死亡的原因之一。

根據附近住家監視器，與佛洛伊德案相同，埃利斯死前的最後一句也是「我不能呼吸！」卻被警察大聲吆喝：「閉嘴！」錄下畫面的證人也表示：「埃利斯根本沒有反抗。」

伯班克和柯林斯的報告指出，他們當天看到埃利斯試圖在紅燈期間闖進一輛有人的車內，並稱是埃利斯主動出手攻擊警察；然而，現場兩名目擊證人卻提供另一種說法，稱是警方主動攻擊，還將埃利斯壓制在地。

事實上，埃利斯有精神病史，他曾在2019年試圖搶劫一家速食餐廳，後來被人發現時他還全身赤裸；埃利斯的家人目前也正在向市政府提出告訴，求償3000萬元。

警察 非裔 佛洛伊德

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