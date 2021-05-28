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費城華人餐館老闆助人 被毆身亡 喪葬費無著 華社親友相助

記者牟蘭／紐約報導
林瑋日前因一起意外死亡，她的妻子張娜玫向華社求助。(張娜玫提供)
林瑋日前因一起意外死亡，她的妻子張娜玫向華社求助。(張娜玫提供)

費城28歲的華裔外賣中餐館老闆林瑋，日前在協助員工處理車禍時，被對方車主的友人一拳擊倒在地，送醫搶救後，27日被醫生宣布腦死亡，27日晚終告不治；他的妻子張娜玫表示，家中剛還清開餐廳的借款，丈夫突遭不測，留下兩個幼子，她根本無力維持生計，連喪葬費用也無力承擔。

林瑋日前因一起意外導致死亡，獨留其妻子張娜玫與兩名幼子。(張娜玫提供)
林瑋日前因一起意外導致死亡，獨留其妻子張娜玫與兩名幼子。(張娜玫提供)

張娜玫27日接受本報採訪時表示，林瑋於2007年14歲時，從中國福建省連江縣黄岐鎮依親移民來美，因家境不好，很早就外出打工，輾轉紐約、新州與賓州等地工作，貼補家用；她說，兩人2016年相戀時，丈夫借錢在費城東北部的L街，開了一家中餐外賣店。

開門營業後，張娜玫說，林瑋每天至少工作十小時，既當老闆、又當夥計，生意漸有起色；新冠疫情爆發後，只在去年3月到5月暫停營業兩個月，因為面對債務、房租與家中生計，丈夫冒著染疫風險繼續開店。

張娜玫表示，開店欠下借債今年已還清，第二個孩子也在年初出生，隨著疫情趨緩，生活終見曙光，但一切被24日中午的一場意外改變。

林瑋日前因一起意外導致死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(...
林瑋日前因一起意外導致死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

張娜玫回憶，丈夫當天接到一名英文不好的外賣郎電話，稱他在中餐廳附近街道遭遇小車禍，請他前往協助；他說，林瑋暫停店中的工作前往察看，幫助外賣郎與對方溝通。

張娜玫說，溝通中林瑋遭到對方西語裔女駕駛友人的攻擊，被一拳擊倒在地，雖送醫急救，卻因傷勢過重，醫生27日宣布腦死，但延至27日宣告死亡；她說，警方稱，外賣郎已指認毆打丈夫的嫌犯，但她尚未得到這起案件更新回覆。

張娜玫說，丈夫腦死後，只能通過強心針與藥物維持生命體徵，「我好希望他多(活)一段時間，讓親友與他最後道別」，可惜最終還是離世。

張娜玫表示，丈夫是家中唯一經濟支柱，這起意外給家中帶來巨大打擊，她的公婆不諳英文，也不會開車，她還要扶養兩個19個月大與三個月大的幼子，根本無力繼續經營中餐外賣店，面對丈夫喪葬費用更是擔憂，期盼社區給予幫助。

美國連江同鄉會秘書長張雲27日表示，該會日前已接到林瑋家人求助信息，並與大費城連江同鄉會聯手，希望替同鄉解決燃眉之急；林瑋的友人已幫他在GoFundMe網站發起眾籌，欲伸援手者可登錄網頁shorturl.at/fmtH6查詢詳情。

費城 車禍 疫情

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