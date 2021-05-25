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「查理咬我」視頻逾76萬賣出 將從Youtube永久下架

編譯洪毅／綜合23日電
Youtube視頻「查理咬我」是網路史上觀看量最多的影片之一，這段影片的所有權在23日透過「非同質化代幣」的拍賣以76萬999元售出，不過代價是這部影片將會永久下架。(取材自YouTube)
Youtube視頻「查理咬我」是網路史上觀看量最多的影片之一，這段影片的所有權在23日透過「非同質化代幣」的拍賣以76萬999元售出，不過代價是這部影片將會永久下架。(取材自YouTube)

在Youtube上存在14年的「查理咬我」(Charlie bit my finger)有超過8億8000萬觀看次數，是網路史上觀看量最高的影片之一；查理這樣一咬，甚至還「咬」出逾76萬元，不過代價是這部影片將會永久下架。

該影片只有55秒長，內容是三歲的哥哥哈利(Harry)伸出手指搓向還是嬰兒的查理，結果被查理咬住，哈利用可愛的英國口音哭喊說：「噢！查理！」「這真的很痛！」待查理鬆開嘴後，哈利說「查理咬我」，伴隨著是查理的喀喀笑聲。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，影片主角查理的家人表示，這段影片的所有權，在23日透過「非同質化代幣」(NFT)的拍賣中，被一匿名帳戶以76萬999元標下。

查理的家人說，標下這部影片，代表該帳戶將成為「這段網路歷史」的「唯一擁有者」，因此影片將從Youtube下架；該影片上架於2007年，CNN報導說，這個年份還反映著當時更為純潔的網路環境。

雖然影片將會下架，不過查理的家人只是競逐於NFT風潮的其中一員；所謂NFT，就是將各種藝術、收藏、動圖(GIF)、梗圖(meme，又稱迷因圖)等，只要以數位創作形式，就能轉換成可在區塊鏈間輕鬆交易的獨特可驗證資產。

雖然Youtube上的「查理咬我」影片要下載並不困難，網路上翻拍、備份影片無數，但是只有在拍賣中勝出的買家，才能夠拿到擁有原始影片的證明。

透過NFT拍賣，過去完全無償的梗圖創作也能藉此獲利；例如在網路上甚為出名的梗圖素材，因為圖中一女孩在火場前對鏡頭微笑、而被稱為「災難女孩」(Disaster girl)，其原照片檔在4月的拍賣中，有人以180枚以太幣(Ethereum)，相當於42萬5000元。

除網路素材外，NFT也步入正規藝術之門，例如著名普普藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)在1980年代個人電腦剛起步時，透過ProPaint軟體的「作畫」；由於沃荷當時使用的康懋達電腦(Commodore)已經倒閉，因此檔案耗費四年時間才成功重建，如今原始檔案將透過佳士得(Christie's)拍賣，起價1萬元。

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