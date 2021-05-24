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紀錄片「虎王」動物園爆虐待 竟餵68隻大貓吃馬飼料

編譯林梅婕╱綜合23日電
聯邦探員在奧克拉荷馬州「虎王」動物園查獲的其中一隻老虎。（美聯社）
聯邦探員在奧克拉荷馬州「虎王」動物園查獲的其中一隻老虎。（美聯社）

聯邦探員20日在奧克拉荷馬州查獲一對夫妻不當飼養大型貓科動物，如獅子和老虎等多達68隻；當局已將所有動物救出，並指這些動物被飼養的地方正是去年當紅紀錄片「虎王」(Tiger King)所拍攝的動物園，被查獲的動物也包括紀錄片中曾出現的美洲豹，以及其他獅虎混種動物。

該動物園負責人為和傑夫和蘿拉·羅威(Jeffrey and Lauren Lowe)，傑夫更是虎王劇中的要角；該劇講述在薩克維爾鎮(Thackerville)上一名怪異的大貓動物愛好者「異國喬」(Joe Exotic)的故事，揭露大型動物交易市場運作的內幕及惡形惡狀，傑夫正是異國喬的合夥人。

兩周前的聽證會上，法官認定羅威夫婦無意遵守法院命令聘請專業的獸醫，以及為園內動物進行妥善的照護安排計畫，羅威夫婦的律師卡德(Daniel Card)甚至指夫妻倆「完全沒有這個打算」。

司法部去年11月指控羅威夫婦違反「瀕危物種法」(Endangered Species Act)及「動物福利保障法」(Animal Welfare Act)，稱夫妻倆無執照，卻在虎王的動物園內向來賓展示動物。

據農業部動植物衛生檢驗單位的陳述書，當局向該動物園進行三次的搜索和檢查，發現園區內的動物明顯營養不良，也沒有足夠的獸醫和即時的醫療協助。

去年12月有調查員前往勘查時發現，夫妻倆僅以無骨雞肉作為這些大貓動物唯一的食物，當調查員進一步查詢園內動物所食用的營養補充飼料時，發現羅威夫婦給牠們餵食馬用飼料，根本無法提供非貓科動物所需的營養。

此外，調查員還指園區內有許多正在腐爛的動物屍體，有些屍體甚至和其他活著的大貓一起關在籠子裡，而屍體招來的蒼蠅和飛蟲也不斷攻擊那些還活著的動物。

司法部環境與自然資源處的代理檢察官威廉斯(Jean Williams)說：「這次查緝行動傳達一項訊息，那就是司法部非常重視、而且保護圈養動物的權益。」

動物園 司法部 奧克拉荷馬州

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