我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

烏龍警以為查獲毒品 遭男子怒回：那是是我女兒的骨灰

編譯林梅婕╱綜合23日電

伊利諾州男子巴恩斯(Dartavius Barnes)去年開車遇上臨檢，因車上放著過世女兒的骨灰罈，卻遭警方指控裡面裝的是毒品，讓他事後憤而向警方提告。

巴恩斯向伊州斯普林菲爾德(Springfield)警局的六名警察以及市府提告，指控警方在沒有獲得他的同意下，擅自將女兒的骨灰罈打開進行現場毒物檢測，「褻瀆」女兒的骨灰。

巴恩斯年僅兩歲的女兒提娜雅(Ta'Naja Barnes)因母親疏於照顧，在2019年2月被餓死，而提娜雅的母親和男友在事後被判10年徒刑。

巴恩斯在2020年4月6日因超速且未依指示停車遭警方攔下，據警方的隨身錄影機顯示，巴恩斯在臨檢過程中全程配合警方；隨後警方要求巴恩斯下車並為他上手銬後開始搜查車輛，當時巴恩斯坦承車上只有些許大麻。

不料警方查獲大麻的同時，還發現車內一只甕；搜查過程中一名警察表示：「剛開始我以為是海洛因，後來我檢查可能是古柯鹼，但我又覺得很像是MDMA」，另一名警察回覆：「還是搖頭丸？」

幾分鐘後警方向巴恩斯表示在他的車內發現疑似安非他命或搖頭丸的毒品，必須將他逮補；當警方拿出黑色的骨灰罈時，巴恩斯立刻大聲斥責：「把那給我，那是我女兒！請你把我的女兒還給我、把你的手放下，你們這樣非常的不尊重！」

整起烏龍歸咎於警方使用的現場毒品檢測設備，這些檢測發生偽陽性結果的機率較高，近幾年來就已有多起誤測事件，包括曾將巧克力餅乾、腋下除臭劑、口腔芳香劑和墨西哥餅皮麵團等誤認為是毒品。

毒品 警察 檢測

上一則

「血月」異象26日降臨 多處天文台直播 西岸有機會目睹

下一則

17年一遇！數兆隻十代蟬將現身 美東面臨惱人蟬鳴

延伸閱讀

歐洲歌唱大賽奪冠樂團主唱 遭疑在直播時吸毒 自願受檢

歐洲歌唱大賽奪冠樂團主唱 遭疑在直播時吸毒 自願受檢
涉性騷醜聞 聖荷西州大體育總監調職

涉性騷醜聞 聖荷西州大體育總監調職
世界OnAir／天使或魔鬼？大麻合法 帶來的商機與危機

世界OnAir／天使或魔鬼？大麻合法 帶來的商機與危機
MLB／大谷逆轉轟 已敲12支並居全壘打王

MLB／大谷逆轉轟 已敲12支並居全壘打王

熱門新聞

美國民眾今年9月都需要打新冠疫苗的追加劑。圖為裝有輝瑞疫苗的注射器。(美聯社)

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

2021-05-21 13:01
印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

2021-05-18 23:20
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，將和已對川普集團展開刑事偵查的曼哈頓地區檢察官萬斯攜手，調查川普集團涉嫌虛報物業價值等經濟問題；前總統川普(如圖左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

2021-05-19 22:53
18日，台北民眾排隊等待新冠快篩檢測。(美聯社)

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

2021-05-22 13:29
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。(美聯社)

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

2021-05-17 11:47
最高法院17日以9票對0票表決裁定，警察在沒有法院搜查令(warrant)的情況下，不得以健康或公共安全為由進入民宅。美聯社

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

2021-05-17 14:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？