烏龍警以為查獲毒品 遭男子怒回：那是是我女兒的骨灰

伊利諾州男子巴恩斯(Dartavius Barnes)去年開車遇上臨檢，因車上放著過世女兒的骨灰罈，卻遭警方指控裡面裝的是毒品 ，讓他事後憤而向警方提告。

巴恩斯向伊州斯普林菲爾德(Springfield)警局的六名警察 以及市府提告，指控警方在沒有獲得他的同意下，擅自將女兒的骨灰罈打開進行現場毒物檢測 ，「褻瀆」女兒的骨灰。

巴恩斯年僅兩歲的女兒提娜雅(Ta'Naja Barnes)因母親疏於照顧，在2019年2月被餓死，而提娜雅的母親和男友在事後被判10年徒刑。

巴恩斯在2020年4月6日因超速且未依指示停車遭警方攔下，據警方的隨身錄影機顯示，巴恩斯在臨檢過程中全程配合警方；隨後警方要求巴恩斯下車並為他上手銬後開始搜查車輛，當時巴恩斯坦承車上只有些許大麻。

不料警方查獲大麻的同時，還發現車內一只甕；搜查過程中一名警察表示：「剛開始我以為是海洛因，後來我檢查可能是古柯鹼，但我又覺得很像是MDMA」，另一名警察回覆：「還是搖頭丸？」

幾分鐘後警方向巴恩斯表示在他的車內發現疑似安非他命或搖頭丸的毒品，必須將他逮補；當警方拿出黑色的骨灰罈時，巴恩斯立刻大聲斥責：「把那給我，那是我女兒！請你把我的女兒還給我、把你的手放下，你們這樣非常的不尊重！」

整起烏龍歸咎於警方使用的現場毒品檢測設備，這些檢測發生偽陽性結果的機率較高，近幾年來就已有多起誤測事件，包括曾將巧克力餅乾、腋下除臭劑、口腔芳香劑和墨西哥餅皮麵團等誤認為是毒品。