新州家庭派對槍響 槍手九連發2死12傷 上百賓客驚逃命

新澤西州費爾菲德一處民宅22日晚間在舉辦生日派對時發生槍擊案，造成2死12傷。（美聯社）

新澤西州 費爾菲德(Fairfield)一處民宅22日晚間在舉辦生日派對時發生槍擊 案，目前已知造成2死12傷。兇嫌仍在逃。

警方表示，關於兇手身分及動機均仍在調查中；警方並呼籲任何有線索的市民，向警方提供消息。

費爾菲德警方22日晚間11時50分獲報發聲槍擊案，事發當時，該處民宅正在舉辦生日派對，參加派對的人多達上百人，大多為當地社區民眾；傷者中，共有15人被送往醫院，其中兩人到院前死亡，一人重傷有生命危險，另11名傷勢穩定治療中。

現場其中一名參加派對的民眾富柯(John Fuqua)說，他和姪子當時在派對上聊天，突然聽到槍聲，「我們趴在地上匍匐前進，還越過一具屍體，才得以逃出生天」。

案發地點對面的教會也聽到了槍響，當時仍在教會的肯尼(Michael Keene)表示，一開始聽到槍響時還以為是鞭炮聲，但結果發現是槍聲，並聽到槍手連續開了九槍。他說：「如果你只是去參加派對何必要帶槍，這顯然有預謀。」

23日警方再度前往案發地點進行地毯式搜索，費爾菲德市長貝爾德(Benjamin Byrd)亦前往視察。貝爾德表示，這起案件勢必對社區帶來不安，因為「沒有人知道會不會有人隨時帶著一把槍出現在你面前瘋狂掃射」。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)將這起槍案稱作「恐怖的大屠殺」，並發表聲明對受害者表達慰問：「沒有任何社區應面臨昨夜費爾菲德市所面臨的威脅，我們呼籲有線索的民眾向警方提供消息，將兇手繩之以法。我們為死者哀悼，願他們安息；為傷者祈禱，願早日康復。」

而針對此事造成的影響，州長墨菲也表示將會加速立法，嚴格管控槍枝。他說：「這起槍擊案只會更加堅定我推動立法嚴控槍枝的決心，不能再有社區受害。」