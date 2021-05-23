鹼性水疑使人染病亡 Real Water瓶裝水召回

鹼性離子瓶裝水品牌Real Water驚傳有人飲用後罹患肝病，甚至死亡；地區法院本周要求生產公司AffinityLifestyles召回市面上所有產品，並提交有關飲用後罹患肝病和死亡案例的調查報告。

Real Water主要的銷售範圍包括內華達州、亞利桑納州 、猶他州和加州 ，目前法院除了勒令產品召回並銷毀，也不得繼續生產和配送。

Real Water標榜優質鹼性飲用水，還在藍色包裝上宣稱使用「激化E2電子技術」，強調透過「負離子的注入」將水解毒，讓飲水變得更加健康；但根據法院接獲的資料，該產品其實有使用苛性鹼液和礦物鹽等進行化學處理。

南內華達衛生廳(The Southern Nevada Health District)20日提出另外五項使用案例報告，指這些消費者的肝病和Real Water有關，其中一名本身患有潛在疾病的60多歲婦女還因此死亡；該報告稱，目前共有16起急性非病毒肝炎的案例與Real Water相關。

此外，拉斯維加斯地區法院還有一起待決案件，將代表後續所有使用過Real Water後染病的患者提出集體訴訟。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)4月也提出警告，呼籲民眾「切勿飲用、或用來煮飯、加入食物等」。