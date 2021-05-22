18歲時讓14歲女懷孕 懷州參議員布沙德：當年像「羅密歐與茱麗葉」

懷俄明州共和黨參議員布沙德透露，18歲時曾讓一名14歲少女懷孕。(美聯社)

懷俄明州共和黨 州參議員布沙德(Anthony Bouchard)有意在明年挑戰同黨國會眾議員 麗茲‧錢尼(Liz Cheney，前副總統錢尼長女)，但在跨出這重要一步之際，卻被爆出18歲時曾讓一名14歲少女懷孕；他以「羅密歐與茱麗葉」的故事來形容兩人的關係，稱因「骯髒政治」而曝光。

布沙德20日便透過臉書 影音平台Facebook Live向支持者形容當時與那位女孩是典型的青少年男女關係，稍後又向「卡斯珀星論壇報」(Casper Star-Tribune)確認那位女孩的年齡。

在臉書視頻中，布沙德說，「當時我還很小，有兩個十幾歲的少男少女，女孩懷孕了。」又說，「 她比我小一點，所以就像羅密歐與茱麗葉的故事。」

故事發生後，布沙德和女孩結婚，當時各19歲、15歲，都住佛羅里達州，三年後離婚；前妻20歲時自殺。網路資料顯示，有位與女孩同名同姓的婦女被葬在佛州傑克森維爾市。

錢尼在1月 6日川普支持者闖入國會暴動後投票彈劾前總統川普，至少20位共和黨人士要在2022年與她對抗，布沙德是其中一人。

布沙德說，他決定搶先在大家爆料他過往婚姻前發布視頻；他在視頻中聲稱，有位不具名記者和一家政治反對派研究公司合力讓他的往事曝光。他不認為錢尼參與其中；錢尼發言人也否認參與。

布沙德提起當年的處境 ，墮胎的壓力很大，他和那位少女都不打算這麼做，唯一的辦法是結婚並照顧孩子；布沙德說，在做出人生一些錯誤選擇後，他兒子和他幾乎疏遠了。

布沙德是槍支維權人士，與現任妻子共同經營化糞池系統維修業；他說，往事被揭露並不會阻止他參選國會眾議員。