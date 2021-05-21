暴力虐打七旬失智婦 科州二警察被起訴

科羅拉多州73歲的失智老婦凱倫·加納去年因購物未結帳遭當地員警哈柏逮捕，過程中哈柏甚至將加納的手扭到脫臼；檢方以二級攻擊罪將哈柏起訴。(美聯社)

科羅拉多州73歲的失智 婦人凱倫·加納(Karen Garner)去年因購物未結帳，遭當地警員哈柏(Austin Hopp)逮捕，過程中哈柏被指控執法過當，甚至將加納的手臂扭到脫臼；檢察官19日宣布以二級攻擊罪將哈柏起訴，另一名在場協助的員警妲莉雅·加拉利(Daria Jalali)也因未適時阻止和通報，同樣被起訴。

去年6月，加納前往拉夫蘭市(Loveland)的沃爾瑪(Walmart)購物時，欲帶走價值13.88元的商品卻未結帳，遭店員阻攔並報警；事後加納將物品歸還後轉身離去，但員警哈柏卻在加納返家的途中將她攔下。

透過哈柏身上的監視器畫面，明顯占體型優勢的他將只有80磅的加納壓制在地並反手上銬；逮捕過程中還發出「啪擦」一聲，那是加納手臂脫臼的聲音。

事後加納被拘留超過六小時，警方還拒絕為她提供任何醫療救治；家屬稱當天加納沒有帶手機 ，直到接獲警方告知才得知加納人在警局；除了手臂脫臼，加納身上還有多處瘀傷。

「我完全支持檢方和家屬提告。」拉夫蘭警局局長泰瑟(Robert Ticer)19日在記者會上說：「顯然地像這樣的案例已經破壞民眾對警方的信任。」

該警局監視器畫面還揭露，其他員警端看事發過程的錄影畫面時不斷嘲笑加納，甚至還有人說出「你們聽到『啪擦』聲嗎」、「我好愛看這個」等話；但自從哈柏被控罪後，據稱上個月至少有三名員警自動請辭。

承辦此案的地區檢察官麥克勞林(Gordon McLaughlin)則認為，他有相當的把握說服陪審團讓被告員警的罪名成立，他說：「我們允許警方用和平、合理的方式執行逮捕，但調查證實哈柏在逮捕的過程中確實過度使用武力。」

加納的女兒艾莉莎·斯沃茨(Allisa Swartz)在受訪時稱，母親在這次事件後病症更加惡化，她也表示：「這些警察 的行為非常不合理，我認為警察制度應該調整，我也希望這些警察入獄。」