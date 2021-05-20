舊金山治安惡化 精品業遭竊、藥妝5年關17家店

史丹福購物中心近日發生一宗至少10人參與的專業搶案，中午時間竊走總價15萬美元名牌包後逃逸。而舊金山 失控的竊案也讓知名藥妝品牌在5年內關閉17家店，治安拉警報。

巴洛阿圖（Palo Alto）警方於美西時間19日中午12點20分收到緊急電話，通報一家百貨公司內有人持槍，警方趕到後發現持槍案是誤報，但精品百貨業者尼曼瑪戈（Neiman Marcus）被一個竊盜集團火速洗劫43個手提包。

史丹福購物中心位於舊金山往南約60公里處，鄰近史丹福大學、醫院，周邊環繞科技公司如惠普（HP）、電動車特斯拉（Tesla）和社群 龍頭臉書（Facebook）等，在疫情 之前這裡是許多外地遊客造訪與購物的觀光景點之一。

警方發布的新聞稿指出，竊賊打破玻璃陳列櫃，竊走包括安全鏈條鎖住的名牌包，總價估計約達15萬美元。調查指出，沒有證據顯示竊賊持槍進入店內，有可能是他們在行竊時，敲破玻璃展示櫃的巨大聲音被民眾誤判為槍聲。

在警方趕到犯案現場前，至少由5男5女組成的專業竊賊已分乘3輛車逃逸，警方不排除這起有組織的犯罪案還有更多人接應。根據現場人證指出，身穿連帽衣、蒙面的竊賊疑為非裔。截至記者截稿前，警方尚未破案，相關犯罪案引發對舊金山灣區治安的擔憂。

以組織型態的集團竊盜案，近年主要發生在舊金山市區。竊賊不只針對高端商店下手，連一般民生必需的連鎖藥房也不放過，部分店家被偷到怕而關店，或以高昂的費用聘請警衛。

「牛肉乾」也要鎖在玻璃櫃裡是部分舊金山開架式藥房的「特色」，凸顯了當地竊盜案的猖獗，並造成部分年長者、女性和兒童，以及外來客不敢入店消費；業者可以訓練員工對竊犯保持警戒，卻不能與之肉搏。

美國藥妝連鎖店華爾格林（Walgreens）和CVS同時提供處方箋用藥的服務，在疫情蔓延期間，有些分店負責施打疫苗，攸關民生與健康。

華爾格林的區域副總康寧漢（Jason Cunningham）上周在一場零售犯罪相關的跨組織會議中表示，「關店是不受歡迎且痛苦的決定」，但因不堪竊案導致的營業成本，過去5年關閉17家舊金山分店、留53家。舊金山分店的竊盜案是全美其他分店4倍，花在聘用警衛的費用比其他城市多35倍。

業者指出，巨大的損失主要來自專業的竊賊，並非貧窮造成的隨機偷竊行為。CVS資料顯示，職業竊賊佔店內竊盜損失金額85%。該公司把舊金山評為全美零售業中，專業竊賊最嚴重的犯罪風暴圈之一。