殖民油管承認付440萬贖金 「對國家有利」

「殖民油管」執行長布勞特19日首度承認，在7日遭駭客攻擊後，當天即支付440萬元。(美聯社)

東南部能源命脈「殖民油管 」(Colonial Pipeline)5月7日被駭客 「黑暗面」(DarkSide)攻擊後，執行長布勞特(Joseph Blount)19日首度公開承認，當天就支付440萬元；彭博社先前報導，贖金高達500萬元。

布勞特接受「華爾街日報」採訪時說：「我知道這是一個頗具爭議性的決定，我當時做出決定時也很掙扎，但我相信，這樣做才是對國家最有利的做法。」

由於殖民油管供應東岸約45%用油，因此受駭客攻擊後，導致數州油料短缺。原本預估國殤日假期才會漲破每加侖3元的油價，也因為這次的駭客攻擊事件提早漲到峰值以上。

對於殖民油管向駭客支付贖金的做法，官方及資安 專家均表示不認同，認為此舉無異於鼓勵像黑暗面這樣的駭客組織，將來更肆無忌憚地挑基礎建設系統下手。然而，被攻擊後仍拒絕支付贖金的企業，往往要花更高成本、更多的時間才能重新運作，而且不一定能百分之百恢復。

此外，也有人質疑既然殖民油管已支付贖金，何以19日殖民油管的伺服器仍不穩定，還是斷斷續續地有斷線的問題。對此，布勞特解釋，系統停擺一段時間，本來就需要再一段時間才能恢復正常，這只是過渡期，目前伺服器不穩的現象與被駭客攻擊的事件無關。

而為了應對可能再度發生的網路威脅，殖民油管聘請網路資安顧問火眼公司(FireEye)調查這起事件，並對殖民油管的資安政策總體檢。火眼公司資安中心副執行長珊卓‧喬伊斯(Sandra Joyce)表示，過去幾年來已有許多重要機構如市政府、學校、醫院的網路系統被駭，各界加強資安的議題刻不容緩。

喬伊斯說：「如果今天一間醫院遭勒索軟體攻擊，那麼此時醫院就會陷入兩難境地。付錢等於投降，但不付錢等於要賠上全院所有患者的性命。沒有任何人的性命，值得被拿來冒這種險，因此資安真的很重要。」