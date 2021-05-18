10年未執行死刑 南卡將強迫死刑犯選擇電椅或槍決

已經10年未處死死刑犯的南卡羅來納州制定法律，強制死囚在電椅和槍決兩種死法之間二擇一。圖為南卡州典獄廳的電椅。(美聯社)

已經10年未執行死刑的南卡羅來納州 制定了一條法律，強制死囚在電椅和槍斃兩種死法之間二擇一。

南卡州長麥馬斯特(Henry McMaster)上周低調簽署新法，終結該州10年來因為沒有注射藥材，無法執行死刑的「非志願」暫停處死人犯紀錄。

麥瑪斯特17日推文表示，法律欠受害者的家屬親人限期執刑的公道，「現在，我們可以給他們公道了。」

州議員最後通過的法案版本，仍保留注射處死為「主要方法」條款，但同時規定監獄 官員，在缺乏注射藥劑的情況下，可用電椅或槍斃的方法，執行死刑。

檢方表示，三名死刑犯已走完所有上訴路徑，卻仍無法被處死，因為原先的法律規定，不願坐電椅的死囚，必須以注射方法。他們都選擇不願坐電椅，獄方又沒有注射劑，問題就懸在那裡。

新法簽署生效不表示這三名死囚就死期定了。電椅是準備好了，但行刑隊伍如何組成，還在參考別州的做法，南卡州何時組成自己的行刑隊，沒人說得上來。它參考的是密西西比、奧克拉荷馬和猶他，仍准許槍決罪犯的三個州。

聯邦政府1977年恢復槍決人犯法律以來，猶他州 槍決三名死囚。全美本世紀迄今已電擊19名死囚。八個州仍准許用電椅執行死刑，南卡是其一。

這三名「非死不可」死囚的律師考慮再提訟，理由是這條新法律溯及以往。正義360組織發言人范恩(Lindsey Vann)替該州多數死刑犯發言。他說，這兩個處死法被注射法取代，因為注射比較人道，南卡州是唯一走回頭路，採用較不人道的處死法的州。