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挑戰羅伊訴韋德案 最高院將審密州墮胎禁令

編譯陳韻涵╱綜合17日電
最高法院17日同意審理密西西比州墮胎禁令，此案可能影響近50年來的墮胎權裁決。(美聯社)
最高法院17日同意審理密西西比州墮胎禁令，此案可能影響近50年來的墮胎權裁決。(美聯社)

聯邦最高法院17日同意審理密西西比州墮胎禁令，此案可能影響近50年來的墮胎權裁決；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對此表示，拜登政府支持立法，致力把「羅伊訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決編入聯邦法典。

密西西比州要求允許執行懷孕15周後的墮胎禁令，且未要求法院推翻最高法院1973年的「羅伊訴韋德案」裁決，或是最高法院1992年重申前述判決的「全國計畫生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)判例。

墮胎權支持者表示，密州案件顯然是對墮胎的威脅。

生殖權中心(Center for Reproductive Rights)執行長南西‧諾夫奧(Nancy Northup)說：「法院若贊同此案件，就必須違背保護羅伊訴韋德案的原則。」

最高法院將裁決各州能否在胚胎可在子宮外生存之前禁止墮胎，最高法院現有三名前總統川普任命的保守派大法官，讓保守派以六比三占多數。

這是最高法院首次在保守派占多數的情況下審理墮胎權案件；社運人士認為，此次有希望廢除聯邦保障墮胎權的判例，將規範何時能墮胎的決定權交還給各州決定，南部與中西部多州嚴格限制墮胎。

俄亥俄生存權(Ohio Right to Life)主席哥尼達奇斯(Mike Gonidakis)說：「全國現在充滿很棒的鼓舞氣氛，這是我們此生最棒的法院，我們抱持希望且為密州祈禱。」

密州是最保守的州之一，多年來尋求各種方式限制墮胎及其他生殖相關的健康照護需求；密州此案明年將裁決，而反墮胎倡議者則將持續遊說各州政府，限制墮胎手術。

莎奇表示，拜登政府致力將「羅伊訴韋德案」寫入聯邦法典；她說：「過去四年來，健康照護等關鍵權利和選擇權受到嚴格的州法等各項猛烈攻擊；正副總統倡議確保國人都能取得生殖方面等各項健康照護，無論收入、居住地、種族、健保或移民狀態。」

墮胎 羅伊訴韋德案 拜登

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