日裔婦殺二子 自首稱有怪聲命她行凶

亞利桑納州坦佩市日裔女子井上結衣，涉嫌殺害她的兩個孩子。(美聯社)

亞利桑納州 坦佩市(Tempe)發生一起慘劇，警方16日表示一名日裔 女子被控拿剁肉刀殺害她的兩個孩子，婦人稱沒有事發當下的記憶，在此之前她曾與丈夫為金錢爭吵並威脅要刺傷丈夫。

警方稱犯案女子為40歲的井上結衣(Yui Inoue)，涉嫌兩項一級謀殺罪，目前仍在監禁中；目前還不清楚井上是否有律師能代她發言，警方說井上主要講日語，訊問中有口譯在一旁翻譯。

井上15日約早上7時開車到警局告訴警方她聽見一個聲音，叫她殺死她的小孩，而後警方發現７歲的男孩和９歲的女孩陳屍於公寓中，遺體上覆蓋毛毯和箱子，警方發言人表示：「他們的身體有嚴重損傷，包括多處傷口、刺傷、斷肢，與暴力攻擊和防禦傷相符。」

井上被拘留時身上帶有血和傷口，她的車內也有血跡，另外在她的車上發現一個袋子，裡面裝著沾血跡的衣物和一把六吋的剁肉刀，警察 發言人說：「有幾個資訊及證據讓警探相信這把刀是案件中使用的武器。」

井上告訴警方她大約清晨4時30分醒來，手掌和手臂帶有血，兩個孩子在臥室門口附近，已經死亡且身上有血，井上不相信自己殺了小孩，但她表示不記得發生什麼事，直到洗完澡才意識到情況。

警方15日當天早上因為一對夫妻的家庭糾紛接獲報案，曾到過案發的公寓，發言人稱警員在離開公寓前有注意到孩子安全的躺在床上。

井上的丈夫說他在案發當天與妻子為錢起爭執，因為井上想要更多的錢去日本，他在爭吵過後約凌晨12時30分離開公寓，孩子在夫妻倆爭吵時正在睡覺，他不擔心井上會傷害他們，當晚他將車停在工作地點的停車場內，在車上睡到早上。

警方先前表示他們不認為在15日的事件發生前曾接觸過這對夫妻，他們最近才搬到坦佩市的公寓裡。

根據線上監獄紀錄，井上的保釋金為200萬元，並將於5月21日出庭受審。