德州達拉斯4歲男童命案 18歲兇嫌遭逮

達拉斯警方15日在發現男童屍體現場調查。(美聯社)

德州 達拉斯警方16日宣布，15日早晨於達拉斯一處街道發現的男童命案告破，18歲的男子布朗(Darriynn Brown)被捕。目前警方預計以擄人勒贖及竊盜罪名對布朗提出指控，隨著法庭證據調查程序結束，警方可能隨時會追加控罪。

警方尚未公布四歲男童的身分，只說是陳屍地點附近的一戶人家，兇嫌的動機也還在調查中。布朗被捕後，暫時關押在達拉斯郡監獄 中，監獄紀錄顯示布朗尚未聘請律師。此外，法院裁定75萬元交保，不過目前沒有人為其辦理保釋。

達拉斯警方15日在發現男童屍體現場進行調查。(美聯社)

警方表示，約在當地時間15日早上6時50分接到報案電話，報案人說有一具男童屍體躺在街道上。警方抵達後，隨即封鎖現場，並將男童屍體帶回驗屍。針對驗屍結果，助理警長兼發言人馬提尼茲(Albert Martinez)說男童死因是多處利刃攻擊，時間推估在15日上午5時左右，即在報案人發現並報案前約兩個小時。

報案人是現年39歲的安提威妮斯．史郭爾(Antwainese Square)。接受當地媒體採訪時，她表示是在早上慢跑的時候發現路上有一具男童屍體倒臥在血泊中。男童被發現時，全身赤裸、雙腳赤足，上半身和臉部都是血漬。

史郭爾說：「當時我看到孩子的腳上有螞蟻在爬，但孩子卻沒有反應，我就知道他可能已經死了。這個場景讓我很難過，而且我現在真的很害怕，特別是知道有一個殺人犯就住在離自己這麼近的社區中，更令人不安。」

兇嫌布朗4月底才因為另一起輕罪被逮捕，該案還在審理中。根據該案紀錄顯示，布朗目前住在家裡，靠父母接濟生活，而且就住在案發地點不到一公里處。