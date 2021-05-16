我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

遭判死 蹲冤獄 北卡非裔兄弟獲賠7500萬

編譯盧炯燊／綜合15日電

北卡州一對非裔智障兄弟，在死囚牢房坐了近40年冤獄，現合共獲賠償7500萬元。

案中的麥科林(Henry McCollum)與布朗(Leon Brown)是一對同母異父兄弟，1983年被控在羅伯遜郡(Robeson County)的紅泉鎮(Red Springs)強暴和謀殺一名11歲女孩罪名成立，在監獄中度過了數十年；案發時兩人分別僅19歲及15歲。

兩人在2014年透過DNA檢測，證實並非真兇而獲釋，2015年兩人提出民事訴訟，認為審訊期間乃至定罪，公民權利遭到侵犯。他們的代表律師指出，兩人智商低為人天真，遭警方訊問時對執法人員心存恐懼，最終給法庭裁定罪名成立，判處死刑。

麥科林其後在死牢度過31年，成為北卡州服刑時間最長的囚犯；至於布朗因精神有問題，從死刑改為終身監禁。

由八人組成的陪審團14日裁定，以每年服刑賠償100萬元計算，麥科林及布朗各自獲得3100萬元賠償。另外陪審團還判給兩人合共獲得1300萬元的懲罰性賠償，總額為7500萬元。

被告之一的羅伯遜郡警長辦公室，亦以900萬元達成民事和解。

儘管被告一方律師曾表示質疑，但代表律師指出，所有證據都說明這是給難以置信的冤獄，陪審團認為兩人都是無辜的。

在陪審團作出裁決後，麥科林表示他現已獲得自由，但在監獄裡仍有很多無辜受罪的人。

監獄 北卡 檢測

上一則

證人「遭警施壓」密州非裔男冤獄40年獲清白

下一則

孟山都上訴失敗 除草劑致癌仍判賠2500萬

延伸閱讀

抓東灣肇逃嫌犯 康縣警陸空大追捕

抓東灣肇逃嫌犯 康縣警陸空大追捕

抓東灣肇逃嫌犯 康縣警陸空大追捕

抓東灣肇逃嫌犯 康縣警陸空大追捕

NBA／綠衫軍2球星意外相撞 泰托姆報平安

NBA／綠衫軍2球星意外相撞 泰托姆報平安
北卡非裔男驗屍報告：遭警射5槍 1槍中後腦

北卡非裔男驗屍報告：遭警射5槍 1槍中後腦

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾