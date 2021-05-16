遭判死 蹲冤獄 北卡非裔兄弟獲賠7500萬

北卡 州一對非裔智障兄弟，在死囚牢房坐了近40年冤獄，現合共獲賠償7500萬元。

案中的麥科林(Henry McCollum)與布朗(Leon Brown)是一對同母異父兄弟，1983年被控在羅伯遜郡(Robeson County)的紅泉鎮(Red Springs)強暴和謀殺一名11歲女孩罪名成立，在監獄 中度過了數十年；案發時兩人分別僅19歲及15歲。

兩人在2014年透過DNA檢測 ，證實並非真兇而獲釋，2015年兩人提出民事訴訟，認為審訊期間乃至定罪，公民權利遭到侵犯。他們的代表律師指出，兩人智商低為人天真，遭警方訊問時對執法人員心存恐懼，最終給法庭裁定罪名成立，判處死刑。

麥科林其後在死牢度過31年，成為北卡州服刑時間最長的囚犯；至於布朗因精神有問題，從死刑改為終身監禁。

由八人組成的陪審團14日裁定，以每年服刑賠償100萬元計算，麥科林及布朗各自獲得3100萬元賠償。另外陪審團還判給兩人合共獲得1300萬元的懲罰性賠償，總額為7500萬元。

被告之一的羅伯遜郡警長辦公室，亦以900萬元達成民事和解。

儘管被告一方律師曾表示質疑，但代表律師指出，所有證據都說明這是給難以置信的冤獄，陪審團認為兩人都是無辜的。

在陪審團作出裁決後，麥科林表示他現已獲得自由，但在監獄裡仍有很多無辜受罪的人。