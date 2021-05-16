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證人「遭警施壓」密州非裔男冤獄40年獲清白

編譯柯立偉／綜合15日電
被控強盜殺人、冤獄40年的斯崔克蘭希望能盡快無罪獲釋。(截自kansascity網站影片)
被控強盜殺人、冤獄40年的斯崔克蘭希望能盡快無罪獲釋。(截自kansascity網站影片)

1978年，密蘇里州堪薩斯市一處民宅發生強盜殺人案，造成三死一重傷，唯一倖存者辛西亞·道格拉斯(Cynthia Douglas)成為本案唯一目擊證人，在她的作證下，時年僅18歲的斯崔克蘭(Kevin Strickland)被定罪；隨著科技進步，新證據證實斯崔克蘭無罪。檢察官辦公室正在上訴，希望法院盡早將斯崔克蘭無罪釋放。

本案獲得檢方壓倒性支持，包含當年起訴斯崔克蘭的調查團隊也認同其無罪；檢察官上周表示：「這是一個非常嚴重的錯誤，我們必須立刻糾正。」堪薩斯市長盧卡斯(Quinton Lucas)也說：「斯崔克蘭是無罪的，必須盡快釋放，不要再在法律程序的問題上糾結。」

斯崔克蘭案件的誤判，凸顯出當年美國種族偏見所導致程序不正義的問題，另外也說明當時的定罪程序不嚴謹。1979年第一次審判時，12名陪審團中只有一名非裔，也正是因為該名非裔陪審員投下反對票而使審判無效，進入第二次審判。

然而，在第二次審判中，檢察官不附帶理由剔除所有非裔備選陪審員，全由白人組成的陪審團很快達成一致意見，將斯崔克蘭定罪。

另外，本案唯一的定罪基礎，就是道格拉斯的證詞。她在庭上證稱兇手就是斯崔克蘭，但斯崔克蘭被定罪後，她表示「受到警方壓力，要我指認斯崔克蘭為嫌犯。」而除這個「受汙染的證言」外，沒有其他人證或積極物證可以定罪。

檢察官說：「證據太薄弱，用現在的標準衡量，根本不可能起訴。」

道格拉斯的前夫理查森(Ronald Richardson)表示，自從道格拉斯在法庭上「作證」之後，她就一直良心不安，多年來試圖翻供，以彌補她的愧疚，但不幸於2015年病逝，無法等到斯崔克蘭無罪開釋。理查森說：「得知斯崔克蘭獲釋，道格拉斯也可以安息了。」

非裔 美國 密蘇里州

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