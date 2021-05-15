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騙很大！麻州青年市長濫用客戶資金 詐欺罪成立

記者張聲肇／綜合報導
23歲就當選麻州佛爾河市市長的「青年才俊」柯瑞爾因亂花客戶投資金，遭法院判決勒索與詐欺罪名成立。(美聯社)
23歲就當選麻州佛爾河市市長的「青年才俊」柯瑞爾因亂花客戶投資金，遭法院判決勒索與詐欺罪名成立。(美聯社)

23歲就當選麻州佛爾河市(Fall River)市長的「青年才俊」柯瑞爾(Jasiel Correia)因亂花客戶投資金，14日被法院判決勒索與詐欺罪名確立，法官預定9月20日宣判刑期。

陪審團經過四天23小時研議，判定他當選市長前，以成立應用軟體開發公司名義募得40萬元，把其中三分之二用在自己和女友身上，詐欺罪名成立。

檢方起訴書列出他亂花客戶資金的具體例證，包括搭乘直升機到羅德島州新港旅遊、買了一輛「賓士」轎車、一瓶300元的高級酒、一雙700元的名牌鞋送給女友。

檢方列出的實例還包括住旅館花掉2萬7000元、上餐廳花掉2萬5000元、用自己的名義捐錢給慈善機構，例如捐了3000元給佛爾河兒童水族館。

聯邦助理檢察官海佛(Zach Hafer)說，這些花費都不是偶一為之，而是「無恥的不斷偷竊信任他的人的錢，」無異出賣了這些人。

審判庭上，檢察官不斷把柯瑞爾描述成「慣騙」，騙選民選他當市長，就如騙投資人投資他開發的應用軟體；為了取得民眾的信任，還吹噓自己曾賣掉一個公司，賺了大錢。

柯瑞爾沒有出庭，稱檢方的指控有政治動機；他的律師則辯稱柯瑞爾不是罪犯，只是「經驗不夠的生意人」，以為他在努力研發手機軟體的同時，可以隨意使用公司的資金。

被騙的投資人出庭做證指出，他們把積蓄交給柯瑞爾，因為他們相信他很聰明、可信賴、大有前途。一名投資人認為柯瑞爾是「天才兒童」，柯瑞爾親口保證不會用公司半毛錢，每一分錢都會用來好好研發軟體。

2015年競選市長時，柯瑞爾向納稅人保證會善用納稅錢，「就像我做生意時那樣」；但檢察官說他就靠騙術，讓人以為他賺過大錢，才會在當年薪才1萬7000元的市議員時，過得起奢豪的生活，2016年當選市長後，果真走上腐敗政客路線，向大麻商索賄，換取營業執照。

柯瑞 投資 詐欺

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