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俄州非裔遭警槍殺 1000萬和解 體育館改名紀念死者

記者張聲肇／綜合報導
俄亥俄州首府哥倫布市將以1000萬元與遭警誤殺的非裔安德瑞‧希爾的家屬和解。圖為希爾的女兒凱莉莎(中)和希爾的姊妹肖娜．巴納特(右)，穿著印有死者遺照的T恤衫出席記者會。(美聯社)
俄亥俄州首府哥倫布市將以1000萬元與遭警誤殺的非裔安德瑞‧希爾的家屬和解。圖為希爾的女兒凱莉莎(中)和希爾的姊妹肖娜．巴納特(右)，穿著印有死者遺照的T恤衫出席記者會。(美聯社)

俄亥俄州首府哥倫布市政府14日宣布，將以1000萬元與遭警誤殺的非裔安德瑞‧希爾(Andre Hill)家屬和解，並把死者生前常去的體育館改名為希爾體育館，紀念死者。

這是哥倫布市史上最大一筆和解金。殺死希爾的白人警察科伊(Adam Coy)已被開除，檢方起訴他「謀殺、任意殺人」，他拒絕認罪。

哥倫布市檢察官克萊恩(Zach Klein)說，再大的金額都無法把希爾還給他家人，「但我們相信，這是很重要、很必要，也方向正確的一步。」

希爾家族律師對市府誠意表示滿意，說，「從此大家可開始療癒。」

去年12月22日，47歲的希爾拿著手機從車庫走出來，被科伊開槍射死。

當時，希爾剛從朋友家出來，科伊等兩名警察因附近人家報警說「有人停下來，在外面開車」，來到現場。

事後，屋內一名女子向警察叫道，「他是來給我聖誕節禮金的，他沒幹什麼壞事。」

科伊身上的錄影機捕捉到他開槍殺人的情況，但沒有聲音，因為他沒啟動錄影功能按鈕，理由是非緊急事件。調查人員倒帶60秒鐘，才發現射殺希爾的鏡頭。

12月28日，警方以科伊未啟動錄影功能，也未替希爾求醫為由，把他開除；市長金瑟(Andrew Ginther)以改革不力為由，逼警察局長昆藍(Thomas Quinlan)辭職。新人選仍在物色。

白人警察誤殺黑人，公家賠償和解不乏其例，今年3月，明尼亞波利斯市政府以2700萬元與非裔佛洛伊德家屬和解，行凶的警察沙文(Derek Chauvin,)4月被判決二級(非故意)、三級謀殺和二級殺人罪名確立。這宗「跪壓嫌犯九分半鐘」、受害人喊「我不能呼吸」致死案，仍未最後定讞。

去年9月，肯塔基州路易維爾市府以1200萬元和布倫娜‧泰勒家屬和解；警方拿著不必敲門、緊急逮人的搜捕狀闖進泰勒住處，亂槍打死她。

警察 非裔 俄亥俄州

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