空歡喜！加州女中獎2600萬 彩券竟被洗衣機毀了

加州一名「幸運」女子在這家便利商店買到一張中了2600萬元的彩券，卻不慎被洗衣機洗掉，讓這筆獎金付諸流水。(abc7.com截頻)

一名神秘女子約六個月前，在南加州 諾瓦克(Norwalk)的一家Arco加油站 買加州樂透彩券(SuperLotto Plus)，幸運中獎，沒想到這張彩券意外被洗衣機給毀了，這名女子在獎券過期前提不出有力證據，2600萬元樂透彩券就這樣飛了。

加州樂透局官員表示，中獎者若遺失彩券，必須交出照片等持有彩券的相關證據，方可領取獎金；若獎金無人領取，該筆一次性領取的1970萬元將捐至加州公立學校。

媒體報導，這名中獎女子日前曾向購票的Arco加油站索取攝影 錄像，作為購得樂透的證據；不過，加州樂透局仍不買帳，認為光憑攝影錄像無法判別這名女子是否中獎。

據悉，這名女子是在去年11月14日中獎，中獎號碼為23, 36, 12, 31, 13，特別號10。

為避免未來有類似情況發生，樂透局官員鼓勵購買彩券者，最好多次在購票處確認當天彩券是否中獎。中獎人必須在加州2萬3000個樂透銷售處的任何一處，以及樂透區域辦公室，填寫加州樂透領取表格。

樂透局強調，沒人領取的中獎金額都將充公於公共教育；截至5月14日止，加州的公立學校已收穫超過10億元的樂透獎金；而15日開獎的加州樂透彩金為4600萬元。