2機空中碰撞險斷2截 平安降落 警方：駕駛該買樂透

兩架小飛機12日在丹佛附近上空碰撞，一架幾乎攔腰截斷(見圖)，另一架放出降落傘，結果兩架受傷飛機都平安降落。(美聯社)

兩架小飛機12日在丹佛市附近上空碰撞，一架幾乎攔腰截斷，另一架放出降落傘，結果兩架受傷飛機都平安降落；警方說兩位飛行員都該「立刻去買樂透彩券」。

正在州立公園 散步的目擊者史維爾巴（June Cvelbar）看到較大的綠色飛機後面跟著一架看似滑翔機，她聽到一陣噪音，不知道兩機已經碰撞。接著大飛機飛離，小機放出降落傘，她還以為飛機在操演某種空中作業。

「等我搞清楚小飛機正往下掉，我趕緊跑過去，上面有駕駛員和一名乘客，」她說。

另一名目擊者懷特海（Shelly Whitehead）聽到空中一陣彷如爆竹爆炸聲，跑出屋外陽台一看，拖著降落傘的小飛機正往她屋後的田野掉下去，她以為有人跳傘下來，擔心機上的人會喪命。

這架單引擎Cirrus SR22小飛機上的駕駛員和乘客，最後在櫻桃溪州立公園住宅區附近的田野安全降落。

另一架雙引擎Fairchild Metroliner尾部重傷，駕駛員仍讓它安全降落到百年機場 （Centennial Airport ）。

阿拉帕河郡警察 局副局長巴特曼(John Bartmann)說，「機上每個人都應該立即去買樂透彩券，我不記得有像這樣的事情發生過，特別是每個人都安然無恙，真令人驚訝不已」。

聯邦交通安全委員會和當地消防單位表示，碰撞事件發生在兩架飛機都準備在丹佛郊區的小機場降落時，雙引擎飛機駕駛請求緊急降落，「右邊引擎故障，請准我繼續降落到這裡。」

這架Fairchild Metroliner是科羅拉多Key Lime Air貨運機公司所屬，單引擎2016年型Cirrus SR22則是獨立航空公司(Independence Aviation)租用的飛機。

訓練飛行員的Cirrus白金訓練中心說，它已允許交通安全委員會和聯邦航管局調查這起事故，Key Lime Air也承諾和有關當局合作調查。