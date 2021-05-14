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抄襲前特戰司令講詞 南卡大校長請辭

編譯潘勛／綜合13日電
南卡羅來納大學校長卡斯倫(圖)承認自己在上周末的演講中，抄襲前特戰指揮部指揮官麥瑞文的講詞而辭職。(WRDW電視台截圖)
南卡羅來納大學校長卡斯倫(圖)承認自己在上周末的演講中，抄襲前特戰指揮部指揮官麥瑞文的講詞而辭職。(WRDW電視台截圖)

南卡羅來納大學校長卡斯倫(Bob Caslen)承認自己在上周末的演講中，抄襲前特種作戰指揮部(Special Operations Command)指揮官麥瑞文(William McRaven)的名言，為此向校方請辭，校方已接受其辭職。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡斯倫發表公開信表示，自己想談逆境下的韌性，寫作講稿時搜索枯腸，而引用麥瑞文海軍上將的名言，但未指明出處，為此疏忽「誠感抱歉」，自己完全得負起責任。

卡斯倫周末對學生的演講，呼應了麥瑞文2014年對德州大學畢業生的知名演說；麥瑞文的演講在視頻分享網站Youtube點閱超過1300萬次，多年以來仍讓點閱者振奮不已。麥瑞文是退休四星海軍上將，也擔任過德州大學校長。

麥瑞文演講中說，「要曉得人生並不公平，經常會遭遇挫折。但諸君若能承擔起一些風險，最艱辛時節奮起，擊敗強梁，救弱扶困，而且永不放棄，如果能做到這些，那麼下一代以及未來世代將活在比現今更好的世界。始於今日的行動，定然改變世界，往更好方向發展。」

卡斯倫的演講幾乎一字不改麥瑞文的講詞，但沒提到出處，而且不是唯一次犯此大錯。有一次他向加州大學(不是南卡大)畢業生演講祝賀，聽到台下傳出不以為然的竊竊私語，他只好說，「真是抱歉，我該罰做伏地挺身給大家看」。

卡斯倫致函給學生，為辜負校方高層的信任致歉。他說，「我曉得領導高層該有更高標準及責任。假如沒做到，那麼信任便蕩然無存。失去信任的人就無法再當領導」。

南卡大信託委員會表示，12日接受卡斯倫辭職，13日生效。卡斯倫是退休陸軍中將，曾在西點軍校當過校長，也是南卡大第29位校長，辭職時任職已兩年。

南卡 德州 退休

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