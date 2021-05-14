沒有做不到的事！78歲曾祖母大學畢業圓夢

阿拉巴馬州78歲婦人薇薇安‧康寧漢5月8日從桑佛德大學畢業，她說：「當大學生的感覺真好，尤其是完成整段學業的過程。」(ABC電視台截圖)

阿拉巴馬州 78歲婦人薇薇安‧康寧漢(Vivian Cunningham)終於完成大學學業，本月8日順利從桑佛德大學(Samford University)畢業，她激動地說：「我太驚訝了，我覺得棒透了。」

康寧漢不只為人祖母，還已做曾祖母，如今她又多了一個身分，那就是大學畢業生；康寧漢表示：「我只能用興高采烈來形容我的感覺，當大學生的感覺真好，尤其是完成整段學業的過程。」

康寧漢曾是單親媽媽，1960年間她獨自扶養兩個孩子成長，曾擔任管理員，之後轉到阿拉巴馬州電力公司(Alabama Power Company)收發室任職。

多年來康寧漢在一邊養家的同時，也一點一滴地完成學業；直到1992年康寧漢退休 後，她申請就讀桑佛德大學，希望能完成人文科學的學士學位。

康寧漢的一對兒女唐納(Donald)和泰拉(Tarra)也以母親為傲，對母親都非常支持，在康寧漢畢業典禮的當天都到場觀禮。

康寧漢12日接受美國 廣播公司周末節目「今夜世界新聞」(World News Tonight)訪問時透露，她不排除繼續就讀研究所。她說道：「我希望告訴所有的觀眾，如果你有夢想，而且抱著熱情，那麼勇敢追夢吧！沒有任何人能說你做不到。」