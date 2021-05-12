科州2架小飛機互撞 部分機身不見 3人奇蹟毫髮無傷

美國科羅拉多州12日早上發生兩架小飛機空中碰撞，部分機身被撞不見的Swearingen Metroliner SA226TC貨機平安降落，機上當時就只有飛行員一人，據悉並沒有受傷。(美聯社)

美國科羅拉多州 12日早上發生空中碰撞事件，其中一架小飛機利用降落傘成功迫降，另一架部分機身被撞飛的飛機則是平安降落，媒體指兩架飛機上共有3人，全都奇蹟似地毫髮無傷。

這起事件發生在科州櫻桃溪州立公園（Cherry Creek State Park）上空，根據航管錄音與飛航追蹤網站，2架飛機的目的地都是百年機場 （Centennial Airport）。其中一架飛機獲准在17L跑道降落，另一架飛機則獲准在平行的17R跑道降落，隨後就在機場以北約6.4公里處發生空中碰撞。

科羅拉多太陽報與KDVR報導，在百年機場降落的飛機是青檸航空（Key Lime Air）的Swearingen Metroliner SA226TC貨機，現場畫面可清楚見到尾翼前方的一段機身被撞不見。機上當時就只有飛行員一人，據悉並沒有受傷。

美國科羅拉多州12日早上發生兩架小飛機空中碰撞，一架Swearingen Metroliner SA226TC貨機平安降落，可見到尾翼前方的一段機身直接被撞不見。(美聯社)

另一架飛機則是獨立飛行（Independence Aviation）的Cirrus SR-22單引擎小飛機，在櫻桃溪水庫南方一處社區附近迫降。阿拉帕霍郡（Arapahoe County）警局表示，Cirrus SR-22配有降落傘，發生事故後成功啟動，讓飛機得以成功著地，機上2人事後設法自行走出，也同樣都沒有受傷。

報導稱地面沒有傳出任何傷亡，機骸則預期掉落在公園各處，聯邦飛安相關單位已趕往現場調查。阿拉帕霍郡警局警員巴特曼（John Bartmann）告訴記者，他們處理過許多墜機事件，但從未見過飛機用降落傘安全著地，「你預期更糟的狀況，這太了不起了」。