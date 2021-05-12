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反對兒童版IG 44州檢察長函查克柏格促取消

編譯柯立偉╱綜合11日電
全美共有44州跨黨派檢察長聯名致函臉書執行長查克柏格，強力呼籲他重新考慮目前計畫推出的「13歲以下兒童Instagram」計畫，他們認為這項計畫，嚴重侵害青少年及兒童的身心健康發展與隱私權保護。(美聯社)
全美共有44州跨黨派檢察長聯名致函臉書執行長查克柏格，強力呼籲他重新考慮目前計畫推出的「13歲以下兒童Instagram」計畫，他們認為這項計畫，嚴重侵害青少年及兒童的身心健康發展與隱私權保護。(美聯社)

麻州檢察長毛拉‧希利(Maura Healey)10日表示，全美共有44州跨黨派檢察長聯名致函臉書(Facebook)執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，強力呼籲他重新考慮目前計畫推出的「13歲以下兒童Instagram」計畫，他們認為這項計畫，嚴重侵害青少年及兒童的身心健康發展與隱私權保護。

各州檢察長的聯名信中，表達出他們關於社群媒體對兒童身心健全發展影響的關切，認為專屬13歲以下兒童使用的Instagram一經推出，可能會導致網路霸凌問題加劇、拐賣兒童數量增加等問題。聯名信中指出，「臉書不是在『回應市場需求』，而是在『創造市場需求』。」

根據現行聯邦法規，基於隱私權保護，13歲以下兒童不允許使用Instagram，但今年3月臉書向媒體證實，正在開發專門給13歲以下兒童使用的Instagram，並強調將會融入父母的角色。臉書表示，只有在父母的監督下，13歲以下的兒童才能使用這款應用程式。

臉書10日表示，這款新開發的Instagram，會讓父母拿夠看到孩子在社群媒體上所看到的東西，目前正諮詢相關的兒童心理健康、兒童身心發展等各領域的專家。不只會盡一切可能保護孩童身心健康發展，也不會在這款應用程式上打任何廣告。

對於臉書似無意停止這款應用程式的研發，希利說：「很遺憾臉書這麼大的公司，刻意忽略社群媒體可能對兒童及青少年身心健康發展的負面影響，只顧著自己從美國身心狀態最脆弱的一群人身上撈錢獲利。」

同樣關注青少年身心健康發展的非營利團體「無廣告童年」(CCFC)支持各州檢察長對臉書的呼籲，執行主任葛林(Josh Golin)表示：「臉書現在的決定很關鍵。它到底要一意孤行、不顧各方勸阻推出這款明顯戕害青少年身心健康發展的應用程式，還是最終會迷途知返、懸崖勒馬並終結開發，關係到公司的歷史定位。」

事實上，臉書類似的爭議事件不止這一樁。2017年臉書推出「Messenger Kids」，宣稱用戶只能向「父母同意的對象」發送訊息，當時雖招致各方類似批評，臉書仍上線開放用戶下載。

臉書 社群媒體 隱私

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