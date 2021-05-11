肯州非裔女在家遭警擊斃 調查：警察不應開槍

肯塔基州非裔布倫娜‧泰勒去年3月在家裡遭警察亂槍打死。(美聯社)

肯塔基州 非裔布倫娜‧泰勒(Breonna Taylor)去年3月在家裡遭警察 亂槍打死，不過調查指出，路易斯維爾都會警局(LMPD)警察，當下不應該對泰勒的公寓開槍。

根據「ABC新聞網」取得的文件，警局專業標準小組警長梅爾斯(Andrew Meyers)指出，在泰勒的男友沃克(Kenneth Walker)開槍後，三名警察應暫時不開火。梅爾斯的報告，也獲得探長阿特曼(Jeff Artman)的支持。

梅爾斯指出三名警察馬汀利(Jonathan Mattingly)、柯斯格羅夫(Myles Cosgrove)與翰基森(Brett Hankison)開火已違反警局的用槍政策，忽略可能擊中未造成威脅的人。梅爾斯表示，僅應針對開火的沃克使用致命武力。

然而梅爾斯也寫道，當時沃克躲進照明昏暗的走廊中的臥室，馬汀利在沃克尚未成為清楚、單獨的目標時「不應貿然開火」。他表示：「馬汀利還擊之前，應考慮泰勒的安全。」

不過此分報告的結論，與肯塔基州其他執法單位的評估有所出入。肯塔基州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)表示因沃克已開火，因此馬汀利與柯斯格羅夫擁有正當理由回擊。

泰勒家人的律師羅妮塔‧貝克(Lonita Baker)卻表示：「根據警察接受的訓練，他們應暫時撤退。依照調查，因為他們無法辨別威脅，因此開槍不具正當性。」

貝克談到馬汀利未被簡崔懲處時說道：「伊薇特‧簡崔(Yvette Gentry)警長的立場與調查並不一致，真的很讓人失望。」

簡崔則發布聲明表示：「我開除被認為應遭停職的警察；我誠心相信，泰勒應該要活著。」

柯斯格羅夫與翰基森都因違反警局政策遭到開除，只有翰基森因搜查泰勒的公寓遭起訴，而不是因將她擊斃。他朝隔開另一戶公寓的牆面開了三槍，被指控多起「肆意危害罪」(wanton endangerment)。

馬汀利未被開除，目前針對此案撰寫著作，但已在上個月告知警局將選擇退休 ，他最後的執勤日將是6月1日。