科羅拉多泉7死槍擊案 兇手為死者之一男友

科羅拉多泉在母親節當天發生槍擊案奪走七條性命後，當地居民獻花哀悼。(美聯社)

科羅拉多州 的科羅拉多泉市(Colorado Springs)在母親節 當天發生奪走七條性命的槍擊 案次日，警方仍在調查凶嫌下殺手的動機；據信兇手是死者之一的男友，但警方未說明是否和感情糾紛有關。

這宗槍擊案包含兇手在內，共有七人死亡，且都是成年人，沒有涉及兒童；截至10日傍晚，警方尚未公布兇手及身分及作案槍械，仍在調查犯案動機。

警方指出，案發當時受害人正在科羅拉多州東側的坎特伯里拖車停車場(Canterbury Mobile Home Park)舉行生日派對，而兇手據信是在場女性死者之一的男朋友。

警方在處理完現場，並將受驚孩童護送到各親戚家暫時安置之後，於10日凌晨撤除封鎖線；拖車停車場管理處隨後便開放供民眾及親友悼念，案發拖車前已有親友持鮮花向受難者致意。

附近鄰居布斯托斯(Gladius Bustos)說：「屋主名字是喬安娜(Joana)，她與鄰居相處得很好。很喜歡聊天，而且以自己的家庭為榮。」另一名鄰居顏妮佛‧雷耶茲(Yenifer Reyes)則表示：「案發當時我已入睡，突然被槍響聲驚醒，原本以為是下雷雨。隨後便看到警方趕抵並封鎖現場，現場的孩子們哭得很厲害。」

回溯科羅拉多州的槍擊案史，類似的悲劇不斷上演：1999年發生哥倫邦高中(Columbine High School)槍擊案，造成15人死亡、24人受傷；2012年就在距離當年哥倫邦高中現場約13哩的奧羅拉(Aurora)，又發生戲院槍擊案，造成12人死亡、70人受傷；該州圓石市(Boulder)3月有發生超商槍擊案，造成10人死亡。

民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)已簽署上述法案；針對9日的槍擊案，他說：「這是一個令人心碎的母親節。」